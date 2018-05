L'independentisme s'aplega entorn de Torra: les reaccions a la tria

Moltes felicitats i agraïment a @QuimTorraiPla per entomar el repte. Tots al teu costat. Tots amb el president @KRLS

Us deixo la foto del moment que @QuimTorraiPla va acceptar formar part de Junts per Catalunya. 😊 pic.twitter.com/3JrMFGUJKF — (((Elsa Artadi))) 🎗 (@elsa_artadi) 10 de maig de 2018

Tot els suport i agraïment al president Puigdemont @krls per la seva decisió en aquests moments difícils i excepcionals. Preservarem el seu lideratge i culminarem el seu llegat. Tot el suport i la confiança a @QuimTorraiPla pel nou repte



— Maria Senserrich (@msenserrich) 10 de maig de 2018

A la família d’@omnium coneixem el compromís de @QuimTorraiPla amb el país. Expresident de l’entitat i estimadíssim per tots, celebrem que sigui candidat a ser el 131è president de la Generalitat de Catalunya pic.twitter.com/YHDtpp689A — Òmnium Cultural (@omnium) 10 de maig de 2018

Aquí tenéis el pensamiento del posible nuevo President de la Generalitat. Para él “vergüenza es una palabra que los españoles hemos eliminado de nuestro diccionario” o “solo saben expoliar”. Lo dicho, salimos del fuego y caemos en las brasas. pic.twitter.com/5H3qlZLJh0 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 10 de maig de 2018

Agraïment absolut al president @KRLS per la seva generositat i valentia. Som i serem fidels al seu llegat. Tot el suport a @QuimTorraiPla. El @Pdemocratacat està al seu costat per fer efectiu allò que els catalans van votar el 21D 🙌🏼 — Marta Pascal 🎗 (@martapascal) 10 de maig de 2018

📌 Comunicat del Partit Demòcrata sobre l'anunci del President @KRLS Puigdemont de designar @QuimTorraiPla com a candidat a la presidència de la Generalitat.



📲 Pots llegir-lo sencer, aquí ➡️ https://t.co/VMTbEuT1CK pic.twitter.com/eQ9zhruXvq — Partit Demòcrata (@Pdemocratacat) 10 de maig de 2018

El meu agraïment mes coratjós pel President @KRLS Puidemont per tot el lideratge que esta demostrant com a President legítim de Catalunya, i també moltes gràcies per l’encert de proposar @QuimTorraiPla com a president de la Generalitat i seguir avançant cap a la llibertat. https://t.co/2Gl84kr0Xd — Xavier Trias (@xaviertrias) 10 de maig de 2018

Sort i encerts @QuimTorraiPla. Sort i encerts, President. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 10 de maig de 2018

El nostre agraïment al president @KRLS i tot el nostre suport i confiança a @QuimTorraiPla. Sort i encerts! https://t.co/3RUE417zSE — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) 10 de maig de 2018

Esperem que @QuimTorraiPla si obté el mandat del @parlamentcat governi respectant la llei i les institucions, i pensant en el conjunt del país i no només en els independentistes. La seva trajectòria no ens permet fer-li confiança. Estarem atents a les seves propostes i decisions — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 10 de maig de 2018

Com sempre, al costat de l’amic i president @QuimTorraiPla! No tinguis cap dubte que tindràs la teva família d’@omnium al costat. Seguim, president @KRLS, avançant cap a la República dels drets i les llibertats. — Marcel Mauri 🎗 (@marcelmauri) 10 de maig de 2018

8 años de procés. 6 meses de bloqueo. Otro candidato puesto a dedo en el último momento nombrado por ser fiel a Puigdemont y al procés. ¿Más de lo mismo? Necesitamos un Presidente que reconozca el fracaso del procés, que respete las leyes y las resoluciones y gobierne para todos — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 10 de maig de 2018

Catalunya necessita Govern, recuperar les institucions i fer front a la crisi política i social per fer-nos més fortes. El candidat no reuneix ni la transversalitat ni la trajectòria necessària pel moment que vivim, estarem atents i seguirem treballant pel futur que necessitem. — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 10 de maig de 2018

L'ANC considera que investir @KRLS és l'acte de sobirania del Parlament que restitueix el Govern legítim i investir un altre president seria un error. Malgrat això, estarem al costat del candidat @QuimTorraiPla sempre que implementi el mandat de l'1-O #RepúblicaÉsLlibertat — Assemblea Nacional (@assemblea) 10 de maig de 2018

El moment pel que passa Catalunya reclama projectes que arrosseguin àmplies majories i que generin consensos de país. Quim Torra no sembla un pas endavant en aquest sentit. Tanmateix, nosaltres hi seguirem compromesos.

↪️ https://t.co/A6jxKc29Hr — Elisenda Alamany (@Elisendalamany) 10 de maig de 2018

Catalunya necessita govern. Però Quim Torra no sembla el millor perfil per a generar els consensos amplis que necessita el país. Haurà de demostrar si respon al que li cal a la gent de Catalunya o només al que li cal a Puigdemont. — Marta Ribas Frias (@martaribasfrias) 10 de maig de 2018

Tot el suport al company @QuimTorraiPla persona de tracte fàcil, humil, culte i que sabrà com ningú fer costat al president @KRLS i com hem dit sempre #NoSurrender@JuntsXCat — Gemma Geis #JuntsxCat🌹💛 (@GemmaGeis) 10 de maig de 2018

Enhorabona i els meus millors desitjos @QuimTorraiPla

Estic convençuda que sempre posaràs les persones en primer terme. Una abraçada ben forta! — Meritxell Serret (@MeritxellSerret) 10 de maig de 2018

Ho reitero una vegada més i les que calgui. Estem darrereu teu President @KRLS https://t.co/Ui5okYYeQh — 🎗Miquel Buch (@MiquelBuch) 10 de maig de 2018

Tot el suport a @QuimTorraiPla continuador d'una causa democràtica que eixamplarà suports i sumarà voluntats!

Endavant! pic.twitter.com/W0ROGMgF9w — Jordi Xuclà (@jordixucla) 10 de maig de 2018

És urgent que Catalunya tingui un govern i superar la divisió de la societat. Quim Torra no sembla el millor candidat per fer que les institucions tornin a ser de tothom i cosir la societat.És el candidat que li convé a Puigdemont no al país — Josep Vendrell (@vendrellj) 10 de maig de 2018

.@KRLS proposa @QuimTorraiPla candidat a la Presidència de la Generalitat. Ara és el @parlamentcat qui ha de decidir. Si finalment és escollit 131è Pesident, li demanarem respecte a la legalitat, a la institució i a la diversitat del país:que sigui el President de tots @UnitsCat — Ramon Espadaler (@Ramon_Espadaler) 10 de maig de 2018

En @QuimTorraiPla tindrà tot el nostre suport en aquest temps intensos,apassionants i complexes que viu el país ; i el President @KRLS tot el nostre escalf i el reconeixament de la seva legimitat. pic.twitter.com/fI0EMDhSTM — carles campuzano (@carlescampuzano) 10 de maig de 2018

Quim Torra, candidato designado por Puigdemont, escribió en Twitter que los españoles no somos demócratas, ni tenemos vergüenza ni sabemos hacer otra cosa que expoliar. "Los españoles", así, a secas.



Ni personas que vendan odio en La Moncloa ni en el Palau de la Generalitat. pic.twitter.com/RmFfzhmkKX — Pablo Echenique (@pnique) 10 de maig de 2018

Les forces polítiques i les entitats cíviques del sobiranisme han mostrat tot el seu suport a Qum Torra com a nou candidat a la presidència de la Generalitat. Oriol Junqueras, president d'ERC, ha estat dels primers dirigents polítics a manifestar el seu suport a Torra, malgrat que la resta de reaccions no han tardat a arribar.

