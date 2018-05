Famílies d'alumnes de l'IES El Palau mostren el seu suport als professors investigats

Famílies d'alumnes de l'IES El Palau de Sant Andreu de la Barca han fet un pas endavant aquest dijous al vespre per mostrar el seu suport als nou professors del centre denunciats per Fiscalia per "humiliar" alumnes fills de guàrdies civils l'endemà de l'1-O. Reunits a les Escoles Velles del Municipi, els pares i mares han llegit un comunicat amb la voluntat de contribuir a que el centre "recuperi la normalitat i deixi de ser el centre d'atenció mediàtica". "Creiem que tot és qüestió de voluntat i nosaltres treballarem amb l’esperança que aviat tot torni a la normalitat i es restableixi el diàleg i la cohesió entre tots els membres de la comunitat educativa", apunten. Els pares i mares signants han rebutjat cap tipus d'adoctrinament a les aules del centre i han destacat la importància que es fomenti en els seus fills l'esperit crític i la llibertat de pensament i d'expressió per poder tractar a les aules de forma respectuosa "qualsevol tema acadèmic, personal i social que pugui aparèixer". Una objectiu, afegeixen, que els docents del centre només podran fer possible "sense cap tipus de pressió que provingui de dintre o de fora de les aules".La sala gran de les Escoles Velles de Sant Andreu de la Barca s'ha quedat petita per acollir les gairebé 200 persones que han volgut fer costat a les famílies d'alumnes de l'IES El Palau que han llegit el manifest sense acceptar preguntes dels periodistes. El manifest l'han llegit en català i castellà entre tres familiars.Al comunicat, els familiars destaquen que el 2 d'octubre va ser "un dia excepcional" en el que la sensibilitat i les emocions de moltes persones, també la dels seus fills i filles, "van ser difícils de gestionar". Amb tot, afirmen que ni l'endemà de l'1-O, en un moment difícil per alumnes i professors, no van veure "cap intencionalitat d'adoctrinament en l'actuació del professorat". Es més, subratllen que des de la seva experiència com a famílies poden afirmar "que a cap escola ni institut de Sant Andreu de la Barca s'adoctrina" i que confien "plenament" que no es tracta diferent l'alumnat "per raons d'origen, sexe, ètnia, cultura o creença".Com va apuntar el Síndic de Greuges la setmana passada, els signants creuen que aquest cas s'hauria d'haver resolt internament a l'institut amb les famílies afectades tractant la qüestió directament amb els professors o amb la direcció del centre "seguint els protocols establerts i arribant on hagués calgut, sempre amb determinació però amb la màxima discreció".Al comunicat, també rebutgen la presència continuada dels mitjans de comunicació al voltant de l’institut "per preservar així la intimitat, l’anonimat i la convivència dels estudiants, sense oblidar que la gran majoria són menors d’edat".Assegurant que no accepten "que s'instrumentalitzi l'institut "per part de ningú", els familiars "lamenten profundament la pressió i persecució mediàtica a què estan sotmesos els nou professors d’El Palau per part d’alguns mitjans de comunicació i xarxes socials, sense respectar el seu dret a la presumpció d’innocència".Per últim, i després d'agrair totes les mostres de suport rebudes, insten a tots els organismes i sectors de la comunitat educativa, tant municipals com autonòmics i estatals, que s’impliquin en posar fi a aquesta situació que s'està vivint a l'institut i al municipi.

