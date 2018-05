La CCMA nega al jutge que la Generalitat pagués l'anunci de l'1-O

La Generalitat va respondre a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que no havia de pagar l'anunci del referèndum de l'1 d'octubre perquè era "informació de servei públic". Això és el que ha dit aquest dijous al jutjat d'instrucció 13 de Barcelona la consellera de la CCMA, Núria Llorach, que estava citada com a testimoni en seu judicial.Fonts presents a la declaració han explicat a la sortida de la Ciutat de la Justícia que Llorach ha indicat al jutge que la CCMA va reclamar extrajudicialment el pagament de la campanya, però que la Generalitat es va negar. Les mateixes fonts han detallat que cap dels altres cinc testimonis citats aquest dijous ha admès haver cobrat per la campanya publicitària de l'1-O.Els citats d'aquest dijous han estat el director d'El Punt Avui, Xevi Xirgo i l'editor de eldirecte.cat i antic diputat d'ERC al Congrés, Joan Puig.Puig ha explicat a la sortida de la Ciutat de la Justícia que no ha arribat a declarar perquè el jutge li ho ha impedit per portar un llaç groc en solidaritat amb els presos sobiranistes.

