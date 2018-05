Tots els articles del futur president a NacióDigital

Carles Puigdemont ja ha pres una decisió: Quim Torra serà el nou president de la Generalitat . La intenció és que se l'investeixi en segona volta el 16 de maig, dimecres vinent, i que prengui possessió al cap de dos dies. L'historiador era articulista setmanal defins que va fer el salt definitiu a la política. Tot seguit, consulta els articles del nou candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya. Lliçons apreses «L'independentisme ha de fer alguna cosa més que convèncer el 21-D, ha de guanyar, i per més del 50% dels vots» del L'autocrítica independentista «Una autocrítica valenta és just el contrari d’un passar comptes frívol, mesell, electoralista i primari com deixava anar l’alcaldessa Ada Colau» del ​El programa electoral «Què farem el 22 de desembre? Fins on està disposat aquest país a arribar, la gent d'aquest país, l'endemà de la victòria?» del Llista Única de Defensa de la República «Proposem ara una Llista Única de Defensa de la República, que combini la legalitat republicana i alhora permeti defensar-la i resistir des d'un Parlament imposat i il·legítim» del Eleccions o independència? «L'article 155 no canvia l'essència mateixa d'on ha estat sempre la qüestió catalana: la pròpia sobirania i la democràcia» del

