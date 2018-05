Puigdemont anunciarà qui serà el seu relleu a les 20:15h

Carles Puigdemont compareixerà a les 20.15 hores per anunciar qui serà el seu relleu. Serà en una declaració a través de les xarxes socials aquest mateix vespre des de Berlín quan revelarà qui serà el pla D, és a dir, la persona que se sotmetrà a una investidura efectiva.El cap de llista de Junts per Catalunya precipita l'anunci, que es farà abans de la reunió que mantindrà demà amb la direcció del PDECat. La coordinadora general del partit, Marta Pascal; la presidenta, Neus Munté; i la presidenta del consell nacional de la formació, Mercè Conesa, viatjaran aquest vespre a la capital d'Alemanya.L'anomenat pla D ha de servir per desbloquejar la investidura, permetre la formació d'un Govern i evitar la repetició d'eleccions. En les hores prèvies a l'anunci de la decisió hi ha tres noms ben col·locats: Quim Torra, Josep Costa i Elsa Artadi. Tots tres formen part del cercle de confiança de Puigdemont i són dels dirigents que han compartit més trobades en petit comitè amb el president des que va recuperar la llibertat.Per altra banda, continua la incertesa sobre si el ple d'investidura començaria aquest dissabte o diumenge -primera volta-, per acabar dilluns o dimarts si fes falta una segona volta -tal com es preveu-, o bé si la sessió plenària es faria dilluns i dimecres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)