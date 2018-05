El jutge arxiva la causa contra cinc mestres de Sant Andreu de la Barca

Els jutjats d'instrucció 3 i 7 de Martorell ha arxivat la causa contra cinc mestres de l'IES El Palau, de Sant Andreu de la Barca per presumptes delictes de discriminació i contra la integritat moral, i només continuarà la investigació contra quatre professors. Així ho ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), després que la Fiscalia denunciés fa uns dies que nou professors havien "humiliat" fills de guàrdies civils, arran de l'episodi de violència policial viscut l'1 d'octubre, en què diversos punts de Catalunya van patir la repressió del cos.La denúncia presentada per la Fiscalia va ser contra nou professors d'aquest institut i, tal com indiquen fonts judicials, ja s'ha dividit en dos procediments. El primer és pels fets ocorreguts el 2 d'octubre, pels quals el jutjat d'instrucció 7 investiga ara tres mestres. En referència a aquesta causa, però, el jutjat ha considerat que no hi ha prou elements per continuar la investigació contra cinc mestres més denunciats per la Fiscalia.Per altra banda, i pels fets del 20 d'octubre, el magistrat del jutjat d'instrucció 3 manté la investigació a un únic professor, a qui s'acusa de discriminar, quan va demanar que els alumnes fills de guàrdies civils d'una classe optativa de 3r d'ESO "aixequessin la mà".Segons la denúncia, el professor va dir als alumnes que havien aixecat la mà que havien d'anar a l'institut per fer classes amb normalitat, ja que entenia que no voldrien fer vaga el 25 i 26 d'octubre per la condició dels seus pares. Amb això, segons el fiscal, el mestre va posar "en evidència davant de tots els alumnes aquells que eren fills de guàrdies civils, assenyalant-los per ser blanc del rebuig i rebre l'hostilitat dels seus companys d'aula".Pel que fa a les dues causes, encara no hi ha assenyalada cap declaració. A més, el jutge d'instrucció 3 de Martorell encara no ha resolt sobre el recurs de la Fiscalia, que demanava que s'unifiqués la causa en una de sola.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)