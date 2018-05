Un associació de guàrdies civils compara el procés amb el nazisme

Le recordamos a @UNICEF, @unicef_es y @unicef_cat que ya conocemos esta situación que se vive en Cataluña, que en Europa ya las hemos sufrido, durante el régimen nazi en Alemania y la guerra de los Balcanes. #HablandoCLARO pic.twitter.com/ED2NGN62Ss — APROGC Guardia Civil (@APROGC) May 9, 2018

L’Associació Pro Guàrdia Civil (APROGC), una entitat creada el 2010 per defensar "l’essència de la Guàrdia Civil", segons el seu web, ha enviat cartes a Unicef per denunciar "la situació dels fills de guàrdies civils que resideixen a Catalunya" on pateixen, segons diuen, "assetjament i humiliació" en el marc del "procés radical d’independentisme".Segons l’entitat, aquests casos no només es donen a un institut de Catalunya sinó amb "escarnis a casa seva" i "pintades", i es tracta d’una situació "ja patida a Europa durant el règim nazi a Alemanya i la guerra dels Balcans".Segons l’APROGC els organismes i institucions públiques de l’Estat que haurien de protegir aquests nens "no ho estan fent com ho haurien de fer" i per això demanen a Unicef "que es pronunciï públicament en la seva defensa". A més, l’entitat s’ha dirigit a través de les xarxes socials als 10 ambaixadors públics d’Unicef a l’Estat "perquè s’expressin públicament en defensa dels menors fills de Guàrdies Civils que viuen a Catalunya".Al seu comunicat, l’associació de guàrdies civils també denuncia l’actitud "lamentable i roïna" de diverses entitats que s’han posat al costat dels "assetjadors, oblidant els drets dels nens que han de ser objecte de la més absoluta protecció". "En aquest país és obligatori protegir la imatge de qualsevol menor tapant els seus rostres quan apareixen a fotografies o imatges publicades", i "no obstant això es consent que se’ls ofengui, se’ls amenaci, se’ls persegueixi, se'ls discrimini per la seva condició o naixement, quelcom que està prohibit a la nostra Constitució", conclou.

