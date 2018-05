El Suprem condemna a 4 anys de presó dos exresponsables de la fundació que va finançar Unió

La sala penal del Tribunal Suprem ha condemnat els exresponsables de la Fundació Catalunya i Territori (FCT) Joan Albert López Sanz i Miguel Ángel Cortés Gine a quatre anys i nou mesos de presó per un delicte continuat de falsedat documental, estafa i apropiació indeguda. Així mateix, els ha absolt, conjuntament amb Xavier Soriano Borras i Josep Boqués Cos, dels delictes d'insolvència punible pels quals van ser condemnats per l'Audiència de Barcelona. El cas relaciona els fons desviats des de la fundació amb el finançament irregular d'Unió.Per altra banda, el jutge confirma les indemnitzacions que l'Audiència va fixar, i que ascendeixen a 1,7 milions per a la Fundació i a 178.000 euros per a Unió. Unes quantitats que les dues entitats van moure irregularment entre 2003 i 2006, segons la sentència, i que ara han de retornar.L'Audiència considera que la fundació va pagar serveis d'una empresa que havia de facturar a Unió per realitzar congressos i jornades. I, a més, que els acusats van obrir diversos comptes bancaris per realitzar aquests pagaments, i també van encarregar-se del lloguer d'oficines que utilitzaria el partit. Els moviments de diners van ser de més d'1,8 milions d'euros, dels quals només 17.600 corresponien a factures reals.

