Albiol demana que s'apliqui el règim sancionador del Parlament contra Puigdemont

El president del grup parlamentari del PPC, Xavier Garcia Albiol, ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que, més enllà de les responsabilitats legals a les que s'enfronti, apliqui el règim sancionador del Parlament al president Carles Puigdemont per no haver presentat en el termini previst la seva declaració de béns un cop va deixar la presidència de la Generalitat. "Si no ha fet la declaració de béns com estem obligats tots els diputats se li hauran de demanar responsabilitats", ha afegit. El líder popular ha criticat que Carles Puigdemont actua com "un senyor feudal" que es pensa que "Catalunya forma part del seu regne personal".Xavier Garcia Albiol ha fet aquestes declaracions des de Badalona poques hores després de fer-se públic que el ministeri d'Hisenda està treballant en un expedient sancionador per inhabilitar fins a quatre anys Puigdemont per haver incomplert la Llei d'incompatibilitats d'alts càrrecs de la Generalitat en no entregar la informació que li requereix la llei després d'haver deixat de ser president per l'aplicació del 155. Informació com ara una declaració d'activitats, una declaració patrimonial i d'interessos i una declaració complementària (que inclou conjugues), que Puigdemont no ha presentat.

