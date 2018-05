El jutge de l'1-O amenaça l'editor d'un diari digital per dur un llaç groc

Sortint de la Ciutat de la Justícia , citat a declarar com a testimoni, per culpa d’aquest llaç groc, el jutge m’ha prohibit declarar i m’ha amenaçat, “atengase a las conseqüències” #LlibertatPresosPolitics @directe @LaRepublicaCAT pic.twitter.com/tLkoSU0p5S — Joan Puig Cordon (@joanpuig) 10 de maig de 2018

El jutge d'instrucció 13 de Barcelona, que instrueix la causa contra el referèndum de l'1-O, ha prohibit declarar l'editor del diari digital eldirecte.cat per dur un llaç groc. El magistrat ha demanat a Joan Puig que es tragués el símbol, però aquest s'hi ha negat.Tal com ha explicat ell mateix en una piulada a les portes de la Ciutat de la Justícia, on adjunta una foto del llaç groc que ha estat el detonant de la polèmica, el jutge l'ha amenaçat amb una multa de fins a 5.000 euros. "Atinguis a les conseqüències", li ha etzibat.Puig havia estat citat a declarar aquest dijous com a testimoni en la causa que s'instrueix des de la capital catalana contra la celebració del referèndum.

