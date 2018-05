Augmenten un 36% les denúncies per violació a Catalunya en el primer trimestre d'any

Coincidint amb el dia que desenes d'estudiants han sortit al carrer per protestar contra la sentència de "La Manada", el ministeri de l'interior ha fet públic que les denúncies per violacions han crescut un 35,8% durant el primer trimestre de l'any. L'últim trimestre de 2017 es van registrar 81 agressions sexuals amb penetració, mentre que durant els mateixos mesos del 2018 hi ha hagut 110 víctimes.Segons el mateix informe, el total de delictes contra la llibertat i intimitat sexual també ha augmentat. L'any passat es van presentar 512 denúncies i en aquests primers tres mesos d'exercici 612, el que significa un increment del 17,5%.En aquest balanç presentat pel ministeri de l'interior, que inclou dades recollides pels diferents cossos de seguretat d'arreu del territori espanyol, també informen d'un increment del 13,8% de les violacions sexuals al total de l'Estat. Concretament, les violacions han augmentat un 28,4%, amb un total de 371 víctimes.En la majoria de municipis catalans s'ha incrementat substancialment el nombre de denúncies. A Barcelona un 21%, Girona -amb un total de 54 víctimes- un 2% i a Lleida fins a un 36%. A Tarragona, en canvi, hi ha hagut una víctima menys que el trimestre anterior i s'ha reduït un 1,8% els delictes registrats.Pel que fa a la resta de delictes denunciats, s'ha produït a Catalunya un augment del 12,6%. En l'últim trimestre de 2017 es van registrar un total de 97.018 infraccions penals, mentre que en els primers tres mesos d'aquest any, s'ha arribat a les 109.288 vulneracions.

