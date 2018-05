​La zona alta no perdona a Colau que prohibeixi els gossos: «Només escolta els antisistema»

Rosa Jorge amb el cartell on Colau estima els antisistema i no els gossos. Foto: Jordi Bes

La manifestació dirigint-se del Turó Park a Macià. Foto: Jordi Bes

El gos llueix la llegenda "Ada: ells mai t'ho farien". Foto: Jordi Bes

Als barris més benestants de Barcelona, també coneguts com la zona alta, no s'acostumen a fer manifestacions, però la decisió del govern d'Ada Colau de prohibir l'entrada dels gossos al Turó Park els ha motivat a fer una excepció. Més de 200 persones han desfilat amb els seus cans des del parc fins a la plaça Macià, on han tallat la circulació –escortats per la Guàrdia Urbana- per accedir a la gespa del centre de la transitada plaça. És un indret que habitualment és inaccessible per a qualsevol barceloní que no vulgui acabar sota un cotxe.L'Ajuntament ha aplicat des de l'abril el veto als gossos al Turó Park al·legant que es tracta d'un parc històric on no hi haurien de poder passejar, i per garantir que es pugui restaurar l'indret amb nova vegetació. A canvi, ha habilitat una àrea propera destinada als cans. S'ubica als Jardins de Piscines i Esports, a entre 5 i 10 minuts caminant des del Turó Park. Però els veïns lamenten que està en condicions insalubres i volen poder seguir al parc sense témer una multa de la Guàrdia Urbana. Fins i tot estan disposats a pagar per accedir-hi.La defensa dels gossos ha unit dos partits que a priori no s'acostumen a trobar: el PP i el Pacma. Els populars van aconseguir que el ple d'aquest dimecres del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, on hi ha el Turó Park, s'aprovés una proposició a favor que aquestes mascotes hi tornin sempre que vagin lligades. Va prosperar amb l'únic vot a favor de Ciutadans, les abstencions del grup Demòcrata –el PDECat- i ERC, i el vot en contra del partit de Colau, BComú. La bandera del Pacma, per la seva banda, sempre ha estat defensar els animals.El líder dels populars a la ciutat, Alberto Fernández Díaz, ha acudit a la manifestació, si bé poc després d'arribar s'ha endut un moc d'una assistent que lluïa un llaç groc i una xapa a favor de la llibertat dels presos polítics. Amb la repressió al procés català que està encapçalant el PP, i ell a la marxa, li ha vingut a retreure. Però el focus de les crítiques ha anat dirigit contra Colau, a la qual li han dedicat frases com "Colau al pipican" i "fora, fora, fora, Colau a la gossera".Segons Giovanna Casarin, una italiana establerta a Barcelona, "Colau només escolta els antisistema", i és per això que ha disfressat el gos amb un missatge per a l'alcaldessa. "Ada: ells mai t'ho farien!", indicava en un costat, i en l'altre, que és un gos antisistema. També Rosa Jorge ha expressat el malestar amb un cartell que mostra una foto de quan la primera edil va prendre possessió i com estima uns perroflautas i no els gossos. Ella hauria posat també la imatge d'uns manters, però potser hauria quedat amb "un caire xenòfob".Per a Jorge, "Colau respecta més aquests grups que a la gent tranquil·la", i també ha especificat "als d'ETA més que a la gent de Barcelona". Carrega contra el govern municipal perquè s'ha produït una campanya de persecució –"acoso y derribo", ha subratllat- contra els propietaris de gossos. Assegura que passa cada any, amb grups de fins a sis agents de la Guàrdia Urbana que demanen els papers dels animals per comprovar que estan censats i vigilen si van lligats, però amb el veto del Turó Park encara ha estat més forta.I llavors "fan plorar àvies", lamenta Casarin. Relata que fa poc una dona gran va rebre una multa de 300 euros al carrer Bori i Fontestà, al costat del parc. Rosa Jene, una altra veïna mobilitzada que forma part de l'entitat Turó Can, recorda que ja en el darrer mandat, amb el convergent Xavier Trias d'alcalde, ja s'havia plantejat que els cans no podrien accedir-hi. El mateix Trias és veí del Turó Park, i la pressió veïnal va fer aturar la decisió que ara Colau sí que ha tirat endavant, segons Jene.Proposa crear un carnet amb un cost orientatiu de 10 euros mensuals per als amos de gossos que vulguin seguir passejant al parc. Jene admet que hi ha amos incívics, però considera que no més que en els altres àmbits de la societat, i creu que cal sancionar quan realitzin algun acte incívic. Al cap i a la fi, lamenta que "s'està traient els terrenys que tenen els animals", i, ella que és metgessa, avisa que l'espai alternatiu dels Jardins de Piscines i Esports està en condicions insalubres. També hi ha dues àrees més a la zona: la del mateix Turó Park, de petites dimensions, i la de plaça Wagner.El conflicte amb els amos de gossos del Turó Park no és l'únic que afronta el govern de Colau. També estan en peu de guerra els del Guinardó, després que fa unes setmanes s'anunciés una prova pilot per perseguir l'incivisme dels propietaris d'aquests animals que, segons explica la plataforma Espai Gos BCN al seu web, consistiria a tenir una patrulla específica de la Guàrdia Urbana. La plataforma es queixa de la "persecució sistemàtica" a barcelonins que van amb gossos deslligats en parcs buits a primera hora del matí i a última de la tarda.Sosté que els parcs els utilitzen els veïns davant "la manca d'espais específics suficients per a tots els gossos censats a cada barri, o on els existents són minúsculs, insalubres i insegurs". Assegura que la persecució ja s'ha evidenciat amb agents de la Urbana vestits de paisà, "multant amb 100 o 200 euros, un import propi d'una infracció greu, a senyores de 70 anys amb els seus yorkshires deslligats, a mares i pares amb els seus fills jugant amb els seus gossos fora de zones infantils, a joves i adults reunits a les 20 h en zones desertes perquè els seus animals socialitzin, corrin i juguin en finalitzar les seves respectives jornades".

