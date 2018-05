L'Ametlla del Vallès canvia les condicions del referèndum sobre el topless a les piscines

L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès ha canviat les condicions de la consulta per decidir si permet, o no, fer topless a les piscines descobertes municipals . Si en un principi estava previst preguntar només a les usuàries de l'equipament, ara el consistori preguntarà a totes les veïnes de més de 16 anys empadronades al municipi. Serà a partir del dia 15 de maig a través d'un enllaç a la web municipal.La regidora de Comunicació, Dolors Ferrer, ha explicat aque el canvi d'estratègia s'ha produït després que veiessin que hi ha una part molt important de la població que només utilitza entrades puntuals: "Si consultàvem només a les dones que pagaven l'abonament d'estiu no era tan real com si ho preguntem a totes les dones de l'Ametlla", ha argumentat. Ferrer ha afegit que "és un equipament municipal que o per Festa Major o en altres moments acabaràs utilitzant. Totes les dones que potencialment en poden fer ús han de poder opinar".Per la seva banda, una de les impulsores de la campanya Mugrons Lliures, Anna Cammany, ha explicat que hi estan en contra: "No estem a favor de fer una consulta per si s'aplica o no una discriminació i ens sobta que realment es pugui fer".

