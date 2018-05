L'agraïment de Jordi Cuixart a Viggo Mortensen per fer-se soci d'Òmnium

Missatge des de la presó:



Gràcies, Viggo Mortensen, per formar part de la gran família d'Òmnium Cultural. Abraçada immensa als més de 115.000 socis que feu que sigui possible la defensa de la llengua, la cultura i els drets civils a Catalunya https://t.co/BWqJX022qZ — Jordi Cuixart (@jcuixart) 10 de maig de 2018

La família d'@omnium cada dia és més gran i, des d'avui, tenim l'honor de comptar amb el suport de l'actor Viggo Mortensen com a nou soci. Gràcies per ser-hi, Viggo! 🙌



Avui ja som 115.000 socis! Si encara no ho ets, suma-t'hi ➡️ https://t.co/C6nNXCayD6 pic.twitter.com/WBytEJZ60S — Òmnium Cultural (@omnium) 10 de maig de 2018

L'actor Viggo Mortensen a l'Espai Lab del Palau de la Virreina Foto: ACN

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha volgut agrair que l'autor nord-americà Viggo Mortensen s'hagi fet soci de l'entitat sobiranista. "Gràcia, Viggo Mortensen, per formar part de la família d'Òmnium Cultural. Abraçada immensa als més de 115.000 socis que feu que sigui possible la defensa de la llengua, la cultura i els drets civils a Catalunya", ha escrit al seu compte de Twitter.I és que, tal com ha informat aquest matí Òmnium Cultural en una piulada, Viggo Mortensen s'havia adherit a l'entitat. "La família d'Òmnium cada dia és més gran, i des d'avui, tenim l'honor de comptar amb el suport de l'actor Viggo Mortensen com a nou soci", apunten a Twitter, tot agraint-li el gest: "Gràcies per ser-hi, Viggo!".Òmnium ha aprofitat per comunicar, a part d'aquest nou soci, que ha participat a la trilogia d'El senyor del anells o 28 dies, entre moltes altres, que ha arribat als 115.000 socis. “És un honor que donis suport a l’entitat que treballa per la cultura, la llengua i els drets civils a Catalunya”, han afegit a la postal que acompanya la piulada.Mortensen ja es va sumar fa un any al manifest Let catalans Vote, un document que va reunir més de mig centenar de personalitats de diferents àmbits -entre elles cinc premis Nobel- i que demanava fer possible el dret a decidir del poble de Catalunya.Nascut a Nova York, Viggo Mortensen ha viscut llargues temporades a l'Argentina, Veneçuela i Dinamarca. L'actor nord-americà va debutar al món del teatre als Estats Units, i al cinema, després d'un primer paper de la mà de Woody Allen. Ha actuat a més d'una trentena de pel·lícules. Va ser però la trilogia de 'El Senyor dels Anells' de Peter Jackson qui el va fer famós entre el gran públic.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)