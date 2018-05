Torna el Primera Persona: dels crims de Tor al vigor del feminisme

Virginie Despentes, entrevistada per NacióDigital Foto: Adrià Costa

El Primera Persona arriba a la setena edició aquest cap de setmana. Seran dos dies –divendres i dissabte– d'alta intensitat, amb vivències convertides en obra, amb sorpreses continuades, amb lectures, monòlegs, converses i actuacions que els participants preparen en exclusiva i que ja són els trets identitaris d'un festival inimitable. Establert al teatre del CCCB els dies 11 i 12 de maig, compta amb 18 artistes convidats, entre els quals Carles Porta, Vivian Gornick, Sheela, Carla Simón, Elena Martín, Ishmael Reed, Marina Garcés o Virginie Despentes. Noms de primera per a experiències úniques.Enguany, la proposta torna a reunir creadors de diverses disciplines artístiques que basen la seva obra en la pròpia vida, amb la participació de Sheela, el personatge protagonista de l'aclamada –i polèmica– sèrie documental Wild Wild Country, un dels fenòmens de de Netflix. Els directors del Festival, Miqui Otero i Kiko Amat, han explicat que la seva presència "té un interès cultural absolutament innegable" i que la finalitat de l'entrevista és posar llum sobre determinades parts de la sèrie que no han quedat clares o que no s'han mostrat. Sheela serà presentada pel crític de televisió, blocaire i escriptor Roberto Enríquez.Aquest divendres 11 de maig, la inauguració del Primera Persona tindrà com a protagonista la càpsula Crònica de dos crims, una conversa entre Carles Porta, Joan Manuel Oleaque i Ramón Campos, tres personatges relacionats amb la crònica negra i el "true crime". La primera sessió acabarà amb una conversa entre l'escriptora novaiorquesa Vivian Gornick i la periodista Anna Guitart. La segona sessió de divendres començarà a les deu del vespre amb Tom Gauld, dibuixant de còmics i il·lustrador escocès, i tancarà la jornada amb l'esperadíssima entrevista de Roberto Enríquez a Sheela, de Wild Wild Country.El segon dia de Primera Persona s'iniciarà dissabte amb una conversa entre les dues representants més brillants d'una nova generació de cineastes catalanes, Carla Simón i Elena Martín. Tot seguit, serà el torn d'Ishmael Reed, un dels autors claus en la història de la cultura afroamericana, que mantindrà una conversa amb la filòsofa Marina Garcés. La tercera sessió acabarà amb el crític cultural anglès Simon Reynolds per parlar de Glam Rock, un gènere que el va marcar en els seus primers anys d'infància. La quarta sessió portarà la pintora, cineasta i artista visual anglesa Gee Vaucher, membre de la banda anarco-punk Crass.L'escriptora francesa Virginie Despentes tancarà el Festival amb una conversa amb el periodista i escriptor Jordi Nopca. De Despentes, Kiko Amat diu que "s'ha fet immensa", amb una ambició i experiència que l'han portat a escriure unes novel·les que aconsegueixen una cosa "gairebé impossible per un autor: explicar una societat sencera". La cantautora madrilenya Christina Rosenvinge tancarà definitivament el festival amb una actuació on també llegirà fragments de l'obra de l'autora de Teoria King Kong.

