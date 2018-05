Pedro Sánchez garanteix lleialtat a Rajoy i retreu a Rivera que se'n desmarqui

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha advertit aquest dijous el president de Ciutadans, Albert Rivera, que, davant el procés sobiranista, Espanya no necessita "ni aprovechateguis ni amarrateguis", sinó "sentit comú" i "unitat" entre les forces que defensen la Constitució.En declaracions als mitjans de comunicació en la seva visita a Soria, Sánchez ha retret d'aquesta manera a Rivera que dimecres donés per trencat l'acord amb el govern central per a l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, en considerar que l'executiu central està sent massa tou amb l'independentisme. "Cal ser de fiar", li ha recomanat a Rivera.El PSOE, ha garantit Sánchez, seguirà sent "lleial" amb el govern estatal en aquest assumpte, perquè, en aquest cas, donar suport a l'executiu és defensar l'Estat. Aquest suport no impedeix al PSOE criticar l'actitud del govern de Mariano Rajoy, que s'ha dedicat en els últims anys a "confrontar" Catalunya amb la resta d'Espanya per "esgarrapar" vots.Sánchez ha reivindicat la campanya d'explicació de la crisi de Catalunya que ha emprès per Europa -acaba de tornar d'un viatge a Londres- i ha advertit que, tant Rajoy com Rivera, haurien d'imitar-lo per explicar fora la resposta de l'estat espanyol davant el procés català. "El que volen els espanyols és veure'ns a tots units", els ha advertit.

