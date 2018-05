El sorprenent «aprovechategui» de Rajoy arriba al «New York Times»

aprovechategui — New New York Times (@NYT_first_said) May 9, 2018

En ple debat al Congrés sobre la intervenció de l'autogovern català, Mariano Rajoy va deixar anar el concepte "aprovechategui". El va utilitzar per referir-se a Albert Rivera per com, a parer del president del govern espanyol, està utilitzant el cas català per arreplegar vots de cara a les properes eleccions per superar el PP.L'"aprovechategui" va esverar el Congrés, especialment la bancada de Ciutadans. Segons eldiario.es, aquest terme -força antiquat- s'utilitza per titllar una persona aprofitat, oportunista, que treu profit de les situacions sense cap tipus d'escrúpol.La paraula ha corregut com la pólvora per la xarxa i ha estat irresistible per a un dels diaris més importants del món, el New York Times, que també l'ha utilitzada. De fet, ha estat el primer cop que l'edició digital del diari fa servir aquest concepte. Això es pot saber gràcies a un bot de Twitter que s'encarrega de registrar aquelles paraules que s'utilitzen per primer cop a la prestigiosa capçalera nord-americana.

