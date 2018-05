JxCat va sondejar Rahola per fer-la alcaldable per Barcelona

Junts per Catalunya (JuntsxCat) va sondejar la periodista i escriptora Pilar Rahola per ser la seva candidata a l'Ajuntament de Barcelona. Així ho explica en una entrevista que publicaràaquest cap de setmana. Rahola es mostra molt crítica amb la gestió de l'alcaldessa Ada Colau, a qui considera "en caiguda lliure" i considera que en el context en què es poden celebrar les municipals, és fonamental que els sobiranistes vagin aplegats a Barcelona.Rahola afirma que pot haver una candidatura unionista potent, amb Manuel Valls i Josep Borrell, "junts o contraposats, un per Ciutadans i l'altre pel PSC", i en aquest escenari, cal una candidatura forta i unitària des del bloc independentista. Sobre la possibilitat del nom de Ferran Mascarell, diu que "podria ser. Està molt connotat, però és una persona amb molta rellevància política, té bona imatge i és bon gestor"."Jo ja he estat en política municipal i m'han fet sondejos", però assegura que s'ha "autodescartat". La periodista explica que vol estar "en el món de l'opinió i ajudar a crear el relat català". Pilar Rahola coneix la política municipal i l'Ajuntament de Barcelona i va ser tinent d'alcalde entre 1995 i 1999.

