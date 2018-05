Foment insisteix en la formació d'un Govern per acabar amb el 155

El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ha instat a la formació d'un Govern que dialogui amb l'Estat i ha afirmat que el 155 és una figura "anòmala" que no és la "natural d'una societat democràtica com l'espanyola i la catalana".En el dinar-col·loqui Barcelona Tribuna, el president de la patronal de les grans empreses també ha demanat que el futur president de la Generalitat tingui "lideratge", "respecte" i "consensuï" amb la resta d'institucions i agents socials. Així mateix, s'ha mostrat "segur" sobre que la formació de govern acabarà amb la intervenció de l'Estat a l'executiu català.Sobre la situació de l'economia catalana, el president de Foment ha demanat no confiar-se davant els bons indicadors actuals perquè "estem portats per tots els vents de cua" i "si no canviem d'actitud" podria empitjorar.D'altra banda, preguntat per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ha declarat legal la vaga del 8 de novembre convocada per la Intersindical-CSC, ha afirmat que "segurament" la recorreran al Tribunal Suprem. Però ho ha condicionat a tenir un informe favorable de la comissió jurídica de la patronal.

