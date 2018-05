​Demòcrates planteja una consulta interna sobre la seva adhesió a la proposta de Graupera

El regidor de Demòcrates a l'Ajuntament de Barcelona, Gerard Ardanuy, ha proposat que la formació dugui a terme una consulta interna electrònica per decidir si s'adhereix a la proposta del periodista i filòsof Jordi Graupera de promoure unes primàries per escollir l'alcaldable d'una candidatura independentista per a les eleccions municipals del 2019 Ha explicat en roda de premsa que defensarà aquesta proposta en l'executiva de Demòcrates d'aquest dijous i, si es consulta i s'aprova, ha apostat per animar el fet que hi hagi el màxim de candidats –també de Demòcrates- però, si no es consulta o es rebutja, la formació celebrarà previsiblement unes primàries per escollir el seu candidat, ha dit.Ardanuy ha defensat que la proposta de Graupera i el seu entorn "encaixa perfectament en l'ADN" de Demòcrates i és una brisa d'aire fresc fora de la rigidesa dels partits tradicionals que trenquen les seves costures, i ha dit que els impulsors de la proposta han estat en contacte amb Demòcrates i que es reuniran en les pròximes setmanes.El regidor no adscrit ha dit a altres partits independentistes que hauran de posicionar-se i "deixar l'ambigüitat i els personalismes de banda", i ha avisat que és imperatiu aconseguir un consens de cara a les eleccions municipals.Ha fet una valoració positiva de l'any des que va deixar el grup municipal Demòcrata –el PDECat, i abans CiU-, durant el qual des de Demòcrates ha impulsat 46 iniciatives i va presidir la comissió d'estudi de la connexió del transport públic per l'avinguda Diagonal i el tramvia, entre altres actuacions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)