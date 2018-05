Cristina Cifuentes «torna» a la universitat i fitxa per la Complutense

La Universitat Complutense de Madrid ha assignat un lloc a la Gerència del Rectorat a l’expresidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes. Concretament, en un despatx situat a la segona planta del número 2 de l’avinguda Sèneca de Madrid, tal com consta des d’aquest dimecres al directori de la universitat.L’exdirigent madrilenya va sol·licitar la reincorporació al seu lloc a la Complutense després de renunciar a la seva acta de diputada a l’Assemblea de Madrid. Cifuentes va presentar un escrit de renúncia a l’excedència de la qual gaudia per ostentació de càrrec públic.La Llei de l’Estatut dels Treballadors estableix que el treballador ha de sol·licitar la seva tornada al càrrec públic en un termini d’un mes des que abandona l’excedència. Aquest pas és fonamental per no perdre la plaça de funcionària, amb independència que llavors continuï a la institució o es decanti per alguna altra activitat professional.Cifuentes va entrar a la Complutense com a tècnic B d’Administració i Serveis el 1990 per torn lliure i el 2001 va ascendir al nivell A, els sous del qual, depenent del nivell i l’antiguitat, ronden entre els 50.000 i els 100.000 euros anuals bruts.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)