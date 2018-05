El periple de Torrent des del 21-D per garantir la investidura

Declaració institucional al Parlament després dels empresonaments Foto: Adrià Costa

Davant la negativa del Suprem a permetre a Sànchez assistir a la sessió d'investidura, Junts per Catalunya i ERC van acordar que Jordi Turull , que tot i estar en la causa per rebel·lió en aquell moment estava en llibertat, fos el tercer candidat per assolir la presidència de la Generalitat. L'objectiu era celebrar el ple d'investidura durant la Setmana Santa, però tot es va accelerar quan Llarena va citar en 48 hores els encausats per comunicar-los el processament. Era dimecres i la citació estava fixada per divendres 23 de març, amb la qual cosa Torrent va accelerar els terminis, va fer una ronda de contactes telefònica exprés i va fixar el ple per a l'endemà, el dijous 22 de març.Turull no se'n va sortir en primera volta perquè la CUP va decidir abstenir-s'hi i, per tant, l'independentisme no tenia majoria. La segona volta estava prevista per al dissabte 24 de març, però el conseller de la Presidència, juntament amb Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Raül Romeva va ser empresonat de nou per ordres de Llarena, que els va comunicar el processament per rebel·lió . Torrent va mantenir el ple però va suspendre la votació de la segona volta. La sessió es va transformar en l'inici de la configuració del front comú antirepressiu sobiranista. Amb la investidura fallida de Puigdemont sí s'activa el rellotge de la investidura i el 22 de maig és la data límit per escollir un president de la Generalitat abans de la convocatòria d'unes noves eleccions.