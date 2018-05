​Les motos pateixen el 41% dels accidents greus i mortals als accessos de Barcelona

Les motos representen el 14,7% del trànsit a les vies d'accés a la ciutat de Barcelona, però pateixen el 41,2% dels accidents greus i mortals. Aquesta és una de les principals conclusions d'un estudi del Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC) presentat aquest dijous.L'entitat també alerta que les motos que circulen en aquestes vies tenen un risc de patir un accident greu o mortal cinc vegades superior als cotxes. A més, en hora punta representen el 20% dels vehicles que accedeixen a la ciutat i poden arribar a pics del 30%."La moto està jugant un paper molt positiu a nivell de contenció de la congestió a nivell metropolità, un motiu més per cuidar aquest tipus de mobilitat", ha afirmat el director tècnic de la Fundació RACC, Lluís Puerto.Davant l'elevada accidentalitat dels motoristes, l'entitat automobilística llança una bateria de propostes, com fer una prova pilot als corredors més utilitzats per la moto amb un voral exclusiu per a aquests vehicles en hora punta. Des del 2008, els desplaçaments en moto entre Barcelona i l'àrea metropolitana han crescut un 41% i s'ha passat dels 93.000, aproximadament, que hi havia abans de la crisi a més de 131.000.

Estudi del RACC sobre les motos als accessos a Barcelona by naciodigital on Scribd

