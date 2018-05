La comissió que revisarà els delictes sexuals no començarà a treballar fins que sigui paritària

La comissió que ha de revisar la tipificació dels delictes sexuals arran de la sentència de 'la Manada' no començarà a treballar fins que l'estructura que la conforma sigui "equilibrada" entre homes i dones. Això és el que han acordat els integrants durant la primera reunió celebrada aquest dijous. El Ministeri de Justícia ha fet l'encàrrec a aquest òrgan consultiu per tal que revisi quins canvis es poden introduir al codi penal pel que fa als delictes d'abús i agressió sexual.La Comissió General de Codificació -en la secció penal- està formada de manera permanent per 19 homes i 1 dona. Davant les crítiques, el ministeri va incorporar tres dones juristes com a vocals adscrites per abordar aquesta reforma concreta. Des de la comissió, però, demanen que s'ampliï el nombre de vocals permanents i que hi hagi un equilibri real entre els dos sexes per abordar aquesta i d'altres reformes que puguin venir més endavant. Fins que això no passi, asseguren que no es tornaran a reunir.La primera reunió per abordar els canvis legislatiu a l'entorn dels delictes sexuals no ha servit per avançar en la matèria. Enmig de la polèmica sobre la seva composició, la comissió ha decidit per unanimitat no començar a treballar fins que l'estructura sigui "equilibrada" entre homes i dones. "Fins que això no passi i hi hagi una reestructuració no estarem en condicions d'assumir l'encàrrec del Ministeri de Justícia", explicava un dels integrants a la sortida de la comissió, Enrique Penaranda.La comissió està formada per 20 persones actualment però la xifra de vocals permanents pot arribar a 30. Per això, reclamen que s'ampliï la composició i s'hi sumin, de manera permanent, dones juristes. En un comunicat, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, fa seva la proposta de la comissió i apunta que ja va "en la línia" del que venia treballant el ministeri quan va decidir incorporar tres membres més de manera provisional per aquest cas concret.La Secció Penal de la Comissió General de Codificació és l'òrgan superior consultiu del Ministeri de Justícia per estudiar canvis normatius i elaborar textos prelegislatius i de caràcter reglamentari. La conformen 20 persones, dels quals només una (Victoria Ortega) és una dona. Això va despertar les crítiques de diversos sectors i va fer que el ministre de Justícia, Rafael Catalá, acordés incorporar dones juristes com a vocals adscrites per abordar aquesta reforma concreta.Es tracta de la catedràtica de Dret Penal de la Universitat San Pablo CEU d'Avelina Alonso de Escamilla, la catedràtica de Dret Penal de la Universitat Carles III, Carmen Lamarca Pérez, i la Lletrada de les Cortes Generals i exdelegada del govern espanyol per a la violència de gènere, Blanca Hernández Oliver.L'encàrrec a la comissió finalitzava el 15 de juny, quan els experts havien de tenir a punt l'estudi per valorar canvis al Codi Penal dels delictes d'agressió i abús sexual. Els membres, però, han assegurat que no començaran a treballar en la matèria fins que s'hagi fet realitat la reestructuració.

