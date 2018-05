El TC admet a tràmit el recurs de Junqueras per a l'apropament a una presó catalana

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'empara presentat per l'expresident de la Generalitat Oriol Junqueras contra la decisió del Tribunal Suprem de denegar el seu trasllat a un centre penitenciari més pròxim al seu domicili.Els magistrats admeten el recurs d'empara perquè "planteja un problema que afecta una faceta d'un dret fonamental sobre el qual no hi ha doctrina d'aquest tribunal". A més asseguren que "està justificada l'especial transcendència constitucional" dels recursos, com determina la mateixa llei reguladora del Tribunal Constitucional.Junqueras considera que la decisió del Suprem vulnera diversos dels seus drets fonamentals com el de participació política, perquè s'impedeix l'exercici de càrrec parlamentari; el de llibertat ideològica; o el dret a un jutge ordinari predeterminat per la llei i a un jutge imparcial. El recurs no demana la suspensió cautelar, però sí que es tramiti de forma urgent.La providència senyala un termini que no superi els 10 dies perquè el TC envií una certificació o una fotocòpia validada de les actuacions corresponents. A més, també emplaça als que siguin part del procediment, a excepció del recurrent, per tal que en un termini de 10 dies puguin comparèixer.

