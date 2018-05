VÍDEO Classes de reanimació cardíaca al metro: una experiència per salvar vides

Una de les responsables d'Infermera Virtual ensenyant una tècinca de supervivència Foto: Francesc Cusí

La prevenció en salut és molt important. No només cal cuidar-se un mateix, també és important saber tècniques ajudar en la salut dels altres. És per aquest motiu, i aprofitant el dia de la infermeria, que el Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha ensenyat als usuaris del metro de Barcelona diferents tècniques de reanimació en cas de ser testimonis d’una parada cardíaca.La Beatriz, que ara mateix està a l’atur, s’ha acostat aquest dijous a la parada informativa que la plataforma Infermera Virtual ha habilitat dins de l’estació de Plaça Universitat del metro. “Com jo, molta gent no tenim cap idea de com ajudar si ens trobem en una situació on algú pateix una aturada cardíaca”, ha explicat. Infermers i especialistes mèdics atendran durant tot el dia curiosos com la Beatriz, per familiaritzar-los amb les tècniques de reanimació cardiopulmonar i els diferents protocols que cal seguir.En Marc Fortes, director del projecte Infermera Virtual, és un dels responsables d’explicar i ensenyar les tècniques de reanimació a tots els usuaris del metro que s’acostaven a la parada. “Els hi ensenyem a identificar quan una persona no respira i està inconscient. Després recalquem que és molt important avisar als serveis d’emergència i buscar si hi ha un dispositiu de desfibril·lador automàtic a prop”, explica.A més, els infermers i infermeres han ensenyat a fer la compressió toràcica de forma correcta en tallers de 40 segons amb l’ajuda de ninots. Segons els organitzadors d’aquesta iniciativa, els passos que cal seguir són: posar el teló de la mà just sobre l’estern, entre els dos mugrons, i amb els braços ben estirats enfonsar el tòrax uns 5 centímetres. Cal fer aquest moviment uns 30 cops a un ritme constant. “El que més costa als aprenents és enfonsar el tòrax, ja que pensen que trencaran algun os”, diu en Dídac Fontfria, un infermer dels serveis d’urgències de Barcelona, i afegeix que “val més trencar una costella que no una persona acabi morint”.Després de la formació, la Beatriz explica aque "ho ha trobat molt interessant i creu que seria capaç de fer una reanimació, tot i que sempre hauria de veure com reaccionaria en aquell moment". Igual que la Claudia i la Paula, estudiants de segon de Batxillerat, que abans del taller no eren receptives a usar aquestes tècniques. Després de l’experiència la seva opinió canvia: “Mai havíem après tècniques de reanimació, i la veritat que sempre va bé saber com ajudar algú que estigui en perill”.Des de la plataforma Infermera Virtual, el portal digital on es pot trobar informació fiable sobre salut, criden a la població a aprendre aquestes tècniques de prevenció i reanimació. “És un coneixement que en algun moment donat pot ajudar a salvar vides”, ha assegurat Marc Fortés. “La gent està molt disposada a aprendre, com una parella que ha vingut al taller per ajudar-se mútuament en cas d’emergència”, explica Dídac Fontfria.Els responsables d’Infermera Virtual asseguren que amb el bon ús d’aquestes tècniques es podria salvar moltes vides, ja que cada minut que passa després d’una aturada cardíaca sense maniobres de reanimació es perd un 10% de possibilitats de supervivència. A partir dels 4 o 5 minuts d’una aturada, l’afectat pot patir efectes irreversibles perjudicials. Gairebé el 70% de les aturades cardíaques passen a la via pública, a la feina o a casa.

