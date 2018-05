PP i PSC xoquen per qui hauria de liderar la moció de censura contra Sabater a Badalona

Reunió entre PSC i Cs per abordar la moció de confiança a Badalona. Foto: PSC

La ronda de contactes entre les forces unionistes a Badalona ha començat amb l'escull principal de qui hauria de liderar la moció de confiança que desbancaria l'actual alcaldessa, Dolors Sabater. Tres dies després que la líder de Guanyem Badalona perdés la confiança del ple quan va portar a votació un pressupost lligat a una qüestió de confiança, Cs s'ha reunit per separat amb els grups del PP i el PSC i ha constatat com tots dos reclamen per a ells liderar l'ajuntament.Els presidents dels grups municipals del PP i Cs a Badalona, Xavier Garcia Albiol i Juan Miguel López, respectivament, han arribat aquest dijous a un principi d'acord per impulsar una moció de censura, deixant en mans del PSC la possibilitat de fer-la o no efectiva. En una reunió que ha durat una mitja hora, tots dos han coincidit que Badalona necessita un canvi urgent per donar resposta a les necessitats dels veïns i "per sortir de l'actual situació de contaminació ideològica respecte el procés".Albiol, tot i assegurar que el més important en aquests moments és definir què s'ha de fer durant l'any que queda de mandat, ha deixat clar als socialistes que, si la moció de censura prospera, "el més normal i natural" és que l'alcaldia sigui pel PP, que gairebé triplica els seus regidors. "És una mica surrealista que el PSC vulgui governar una ciutat de més de 200.000 habitants amb només tres regidors", ha afegit Albiol, el grup del qual en té deu. De fet, els socialistes en va aconseguir quatre a les eleccions, però una regidora va estripar el carnet i ha mantingut l'acta després que el partit no donés suport a la vaga del 3-O.El dirigent popular també ha criticat als socialistes per "no donar senyals de vida" després que dilluns passat el ple municipal retirés la confiança a Dolors Sabater i els ha demanat que facin un pas endavant per mirar de posar-se d'acord.Pel que fa a la trobada entre PSC i Cs per analitzar la possible moció de confiança, els socialistes han informat que "ha estat positiva", i han coincidit en "la greu paràlisi de gestió municipal i la instrumentalització política de l'ajuntament com a institució en favor del procés". "Tant des del PSC com des de Cs estem d'acord que Badalona no pot perdre un any més, al contrari, hem de ser capaços de guanyar un any de gestió", ha declarat el líder local socialista, Àlex Pastor.Pastor ha traslladat al regidor de Cs les seves prioritats per a la ciutat i ha assegurat que els liberals no veuen malament que ell capitanegi aquest projecte. "Constatem que des de Cs no veuen amb mals ulls que els socialistes liderem aquest canvi en aquestes circumstàncies excepcionals", ha afirmat, i ha afegit que "el temps de Dolors Sabater i de Xavier Garcia Albiol ja ha passat, no és moment d'extrems, sinó de poder fer un govern executiu d'un any que només pensi en Badalona".El regidor de Cs ha reconegut, després de la reunió amb Albiol, que, si tant PP com PSC posen com a condició indispensable ocupar l'alcaldia, serà "molt difícil" arribar a un acord. En aquest sentit, ha afegit que el que cal és consensuar un paquet de mesures a tirar endavant en l'any que queda de legislatura i deixar per més endavant qui ha d'encapçalar el govern de transició.En els propers dies, PP i PSC previsiblement es reuniran i abordaran directament les discrepàncies sobre qui ha de liderar el nou govern. L'unionisme disposa d'un mes per posar-se d'acord i, si no ho aconsegueix, Sabater seguirà com a alcaldessa i els seus pressupostos quedaran automàticament aprovats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)