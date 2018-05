El Cercle del Liceu va triplicar les pèrdues previstes l'any passat

Els socis del Cercle del Liceu viuen amb tensió els darrers dies d' una campanya electoral que ha dividit la casa. Dimecres vinent, les urnes dirimiran la contesa entre dues llistes en pugna. D'una banda, la candidatura de Francisco Gaudier, "l'home més elegant de Barcelona", en opinió dels qui coneixen. Casat amb una Arnús, li donen suport molts dels grans noms de l'entitat, els Uriach, els Torelló, els Godó. El mateix comte de Godó ha acceptat formar part de la seva llista i és candidat a vocal. El president sortint, Ignacio García-Nieto, li dona suport.Enfront d'ell, un executiu fotogènic i curriculum brillant, Daniel Barquero, director general de l'escola de negocis ESERP, al davant d'un equip transversal que ha fet forat entre els àmbits més joves de la casa, amb noms com Joaquima Alemany i Joan Francesc Pont, al costat d'antics gestors de la casa, com José Juan Trepat. Com a rerefons, la preocupació per la situació econòmica de l'entitat Segons asseguren fonts del Cercle del Liceu, el club va patir l'any 2017 pèrdues de més de 110.000 euros. La xifra ha causat impacte entre molts socis, ja que el Cercle va aprovar unes pèrdues de 37.000 euros. La realitat comptable assenyala, en canvi, que les pèrdues van ser quasi bé el triple de les aprovades. Un escenari que és preocupant per la nova junta de govern que sorgeixi de les eleccions, sigui quina sigui. Les dades del 2017 corroboren el que ja se sabia sobre l'estat dels comptes interns del club, que ha patit pèrdues des del 2011, tret del 2015

