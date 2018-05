Detectat un potent virus que llegeix les converses de Whatsapp

La seguretat trontolla a la xarxa. Si fa setmanes era Mark Zuckerberg, fundador i propietari de Facebook, qui estava a l'ull de l'huracà i era l'ase de tots els cops per un escàndol mundial de filtració de dades, ara són els usuaris de WhatApp qui poden patir un atac maliciós al contingut íntim. Així ho ha detallat l'empresa de seguretat Kaspersky, que ha detectat un potent virus, també anomenat malware, que afecta els dispositius Android.



El programa rep el nom de ZooPark i és molt sofisticat. Aconsegueix accedir en els dispositius que disposen d'aquesta aplicació de missatgeria i se les empesca per obrir-se camí fins a la informació privada dels usuaris. Tot sembla indicar que els usuaris d'Iphone estan, ara per ara, fora de perill.

El virus ha estat dissenyat, tal com explica El País, per infiltrar-se en les converses de determinats usuaris d'un nombre de països limitat. És a dir, ZooPark pot ser la via a una estratègia de ciberespionatge a escala internacional.Els experts coincideixen en assenyalar la gran sofisticació del programa maliciós, dissenyat a consciència amb un objectiu molt específic i determinat. Tal com ha detallat el portal nord-americà ZDNet, l'ofensiva ha estat molt dirigida, "afectant menys de 100 objectius". "Aquest grup és evident que té una dilatada experiència en operacions d'atac i moltíssims recursos", apunta el reporter Danny Palmer. No estem davant, doncs, d'un grup de simples hackers aficionats -ni de bon tros-.

