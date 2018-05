La criticada «superilla» del Poblenou, candidata al Premi Europeu d’Espai Públic Urbà 2018

El jurat internacional del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà 2018, reunit el 18 i 19 d’abril al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, ha seleccionat la polèmica "superilla" del Poblenou i el carrer Plaça de Barcelona entre les 25 obres finalistes a l'edició d'enguany, que premia les millors intervencions en l’espai públic de les ciutats europees durant els anys 2016 i 2017. La "superilla" va ser rebutjada pels veïns en una consulta popular, tot i que finalment es va posar en funcionament el 5 de setembre del 2016 amb l'objectiu de pacificar la zona, disminuir la contaminació i incrementar els espais verds i activitats a l'aire lliure. El premi, que ha rebut 279 candidatures, provinents de 179 ciutats de 32 països, reconeix la creació, recuperació i millora dels espais públics, "entenent el seu estat com un clar indicador de la salut democràtica de les ciutats". A més de la "superilla" del Poblenou i el carrer Plaça de Barcelona, altres finalistes són el Passatge Cuypers a Amsterdam, el paisatge lúdic be-MINE a Berlín, el Memorial del 22 de març a Brussel·les, el Tercer Jardí a Florència, el Pati de la Blue House a Londres o la Creació del Jardí Niel a Tolosa de Llenguadoc.El jurat internacional d’aquesta edició ha estat presidit per l’arquitecta Olga Tarrasó, en representació del CCCB, i l’integren Matevž Čelik, director del Museum of Architecture and Design de Liubliana; Hans Ibelings, historiador i crític d’arquitectura holandès; Ewa P. Porebska, arquitecta i editora de la revista Architektura-murator de Varsòvia; Francis Rambert, director de La Cité de l’Architecture et du Patrimoine de París; Peter Cachola Schmal, director del Deutsches Architekturmuseum de Frankfurt; Katharina Ritter, en representació de l’Architekturzentrum de Viena, i Ellis Woodman, director de The Architecture Foundation de Londres.El veredicte es farà públic a la cerimònia de lliurament que tindrà lloc al CCCB el proper 20 de juny. Les 25 obres finalistes es publicaran a l’Arxiu en línia, que recull els millors projectes rebuts des de la fundació del premi, l’any 2000. El premi celebra aquest any la seva desena edició i ha esdevingut un observatori privilegiat atent a les bones pràctiques que són testimoni de la prolífica construcció d’espais públics a tot Europa.

