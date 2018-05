ERC revela dos noms del nou Govern

Ester Capella, junt a Gabriel Rufián, en un acte electoral. Foto: ACN

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha confirmat aquest dijous que les seves companyes de grup, Ester Capella i Teresa Jordà, seran conselleres del Govern que es preveu es formi en els propers dies, tal com ha avançat La Vanguardia . Als passadissos del Congrés, Tardà ha destacat la "gran qualitat humana" de les dues i els seus dots com diputades i, per tant, s'ha alegrat que ara se'ls requereixi perquè posin aquests coneixements "al servei del cap de la República".Tot apunta que Capella, que va ser regidora a l'ajuntament de Barcelona entre 2007 i 2011, senadora entre 2013 i 2016 i diputada al Congrés des les últimes eleccions estatals, liderarà el departament de Justícia. Al seu torn, Jordà va ser alcaldessa de Ripoll entre 2003 i 2011, des d'aquell any diputada a Madrid i ara passarà a dirigir la cartera d'Agricultura.A Tardà també se li ha preguntat si coneix el nom de qui serà el seu "cap" al capdavant de la Generalitat i quan assumiran el seu encàrrec, tot i que el dirigent republicà ha admès que no té "ni la més remota idea". En tot cas, ha reiterat que ERC votarà "a l'home o la dona que decideixi JxCat". "No sé qui serà i no menteixo", ha respost, davant la insistència dels periodistes. "No ho sé, nosaltres som el comando de Madrid, cívic, pacífic i democràtic", ha tancat.

