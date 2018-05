Primer pas del Congrés per despenalitzar l'eutanàsia

El Congrés ha aprovat un primer pas per obrir el debat per despenalitzar l'eutanàsia. Tots els grups a excepció de Cs (abstenció) i PP (en contra) han votat a favor de prendre en consideració una iniciativa del Parlament. La cambra catalana va aprovar al juliol del 2017 portar al Congrés la despenalització de l'eutanàsia. Ara, la cambra espanyola dona llum verda a començar a tramitar aquesta despenalització.La proposta del Parlament plantejava modificar l'apartat 4 de l'article 143 del Codi Penal perquè quedin exempts de responsabilitat penal els qui, de manera directa o cooperant, ajudin a morir de manera "segura, pacífica i sense dolor" i per raó d'"una malaltia terminal o perquè pateix una patologia incurable que li provoca sofriment físic o psíquic greu i que es preveu que sigui permanent". El Codi Penal demana penes de fins a 5 anys per als qui ajudin algú a morir.El debat sobre la iniciativa del Parlament es va fer el passat dimarts a la cambra espanyola però no s'ha votat fins aquest dijous. Tots els partits han donat llum verda a iniciar el debat de la despenalització. La iniciativa del Parlament només ha topat amb els vots en contra dels 135 diputats populars i 1 vot d'UPyD i les 32 abstencions de Cs.Les encarregades de defensar la iniciativa al ple van ser Alba Vergés (ERC), Assumpta Escarp (PSC) i Marta Ribas (CatECP), diputades en representació del Parlament i de la majoria que va aprovar presentar la reforma a la cambra baixa espanyola.Un cop aprovada la presa en consideració, el proper esglaó que haurà de superar la iniciativa és el debat d'esmenes a la totalitat.El passat 3 de maig, el PSOE va registrar una proposició de llei orgànica per despenalitzar l'eutanàsia i incloure-la en la cartera de serveis de la sanitat pública. El partit sosté que hi ha un "consens social" i que cal ara portar aquest debat al Congrés i modificar el codi penal per tal que les persones que estiguin patint puguin sol·licitar ajuda per morir.Falta ara que la Mesa del Congrés aprovi portar aquesta iniciativa al plenari. Per això, falta que PP i Cs permetin la seva tramitació. El PSOE defensa que, a diferència de la iniciativa del Parlament, volen no només despenalitzar l'eutanàsia sinó regular-la per tal que es pugui demanar i oferir com un servei més de salut.El PSOE proposa unir en una ponència conjunta la tramitació de la iniciativa del Parlament i la proposició de llei orgànica per regular l'eutanàsia.

