Milers d’estudiants clamen contra la sentència de «la Manada»

La manifestació multitudinària pels carrers de Barcelona Foto: Francesc Cusí

Dues setmanes després de la sentència de “la Manada”, milers d’estudiants han tornat a sortir als carrers de Barcelona per manifestar-se en contra de la decisió dels tribunals navarresos de condemnar els cinc joves per abús sexual i no violació. Aquest dijous, el Sindicat d’Estudiants i la plataforma feminista Lliures i Combatives han aconseguir reunir milers d’estudiants de secundària, batxillerat i alguns universitaris, en un clam unitari contra la sentència.Segons el sindicat, la participació de la vaga ha estat al voltant d’un 70%, malgrat que el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans no s’hi hagi sumat. La portaveu de la plataforma Lliures i Combatives, Sofia Vázquez, ha reivindicat l’alta participació tant a la vaga com a la manifestació i ha assegurat que no destaquen organitzar, més endavant, una vaga general. “Cal alçar les vegades que faci falta la bandera feminista revolucionaria”, ha justificat.La manifestació, convocada pel sindicat a les 12 del migdia a la plaça Universitat, ha reunit milers d’estudiants. L’Adrià, alumne de primer de batxillerat, ha participat en la vaga perquè, segons explica a, “la justícia espanyola és masclista i de dretes, no és una justícia democràtica”. Per altra banda, l’Alèxia, estudiant de Química a la UB, també relata que el seguiment a la seva universitat “ha estat baix, ja que el Sindicat d’Estudiants mobilitza més a nivell de secundària”.La marxa, encapçalada per una pancarta on si podia llegir “No és abús, és violació. Nosaltres sí que et creiem”, ha arribat fins a la plaça Sant Jaume. Els lemes més repetits entre els manifestants han estat “sense la dona no hi ha revolució” o “no estàs sola, aquesta és la teva manada”. La manifestació de la capital catalana no ha estat l'única, ja que el sindicat ha convocat concentracions a Girona, Tarragona i Lleida.

