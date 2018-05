Un jutge de Barcelona ha condemnat el Consorci d'Educació de Barcelona a indemnitzar amb 3.800 euros els pares d'un nen que va patir assetjament escolar durant prop de tres cursos. El nen anava a l'escola La Caixa, del barri de Sant Martí de Provençals, i entre P-4 i 1r de Primària, del curs 2013-14 al 2015-16 va patir agressions físiques i verbals de part dels companys de classe. Tot i les queixes reiterades de la mare, l'escola, segons la sentència, no va prendre mesures "eficaces i suficients" per evitar aquestes agressions continuades. Finalment, el maig del 2016 la inspecció educativa va autoritzar el canvi d'escola a mig curs.Segons la sentència avançada per Catalunya Ràdio i a la qual ha tingut accés l'ACN, la família va reclamar una compensació econòmica per la via administrativa a la Generalitat l'octubre del 2016, que va ser desestimada el juny del 2017. Els pares van acudir a la justícia i ara el jutjat contenciós administratiu 15 de Barcelona els ha donat la raó perquè considera que l'escola no va fer una vigilància acurada del cas.El magistrat considera que l'escola va actuar de manera "insuficient i ineficaç" davant les queixes reiterades de la mare pel fet que el seu fill rebia amenaces i agressions verbals i tornava sovint a casa amb morats al cos. Per això, culpa l'escola d'"inactivitat i passivitat", i més tenint en compte que un altre nen també va marxar del centre per suposades agressions i un altre va ser expulsat per ser agressiu.L'advocada de la família, Noelia Rebón, ha lamentat que el Consorci al·legués que els pares havien denunciat el cas per aconseguir un canvi d'escola, o que la culpa era del caràcter "temperamental" del nen, de la influència de la mare o de les discrepàncies sobre el tractament de la dermatitis atòpica que pateix el menor. De fet, el magistrat no dóna crèdit a la versió de la Generalitat i en canvi sí que creu un informe pediàtric i d'un centre de salut mental que evidencia problemes psicològics del nen.Tot i que la família reclamava 15.000 euros, el jutge creu que no es pot compensar el dany moral, perquè no hi ha seqüeles, i deixa la indemnització en 3.800 euros. La lletrada diu que el més important no era la indemnització sinó el reconeixement de la falta d'actuació diligent de l'escola.Per la seva banda, fonts del Consorci han explicat que formalment no es va activar el protocol contra l'assetjament escolar però sí que es va intensificar molt la vigilància sobre el nen i no es va trobar cap indici de bullying. El protocol hagués obligat a comunicar el cas a la direcció del centre, crear un equip d'investigació, interrogar les parts afectades, fer un informe i traslladar-lo a la inspecció educativa, que hauria pres les mesures pertinents en funció del resultat de l'informe.

