Colau exclou de les ajudes de rehabilitació els propietaris que imposin lloguers abusius

El sòl per construir pisos està gairebé esgotat La rehabilitació és una de les vies a impulsar a la capital catalana per garantir l'accés a l'habitatge perquè l'espai per construir nous edificis està gairebé esgotat en tot el terme municipal. Segons calcula el gerent d'habitatge, Javier Burón, a la ciutat li queda marge per edificar entre 30.000 i 35.000 habitatges nous, bàsicament als barris de la Marina i al [email protected], el denominat districte de la innovació. Segons l'Ajuntament, entre el 2016 i el 2017 la inversió total en rehabilitació de pisos a la ciutat s'ha elevat a 113 milions d'euros, dels quals el 34% han estat subvencions i la resta aportacions que es van generar des del sector privat.

El govern d'Ada Colau ha introduït un gir a les ajudes per rehabilitar els edificis. Per protegir els barcelonins que viuen de lloguer, l'Ajuntament exclourà d'aquestes ajudes els propietaris que imposin un arrendament amb preu abusiu, i per accedir-hi també els obligarà a allargar el contracte amb els inquilins cinc anys més. A més, s'intervindrà en finques de zones vulnerables –dels 16 barris del Pla de Barris- que necessiten una reforma urgent i que el consistori ha detectat pel seu compte perquè fins ara havien quedat excloses de les ajudes.Segons Colau, es tracta d'"un punt d'inflexió" i la política de rehabilitació s'ha fet "més ambiciosa que mai". Enguany es preveu una inversió pública total de 42,5 milions d'euros per reformar edificis i pisos, la qual motivarà una inversió privada de 120 milions més i generarà 3.800 llocs de treball, segons els càlculs municipals. El consistori estima que se'n beneficiaran uns 16.000 habitatges i es millorarà la qualitat de vida d'unes 40.000 persones.Amb el pla es dona sortida per primer cop a l'índex de referència dels preus del lloguer que la Generalitat va presentar fa un any, i que fins ara tenia un caràcter merament informatiu. Segons Colau, les ajudes només arribaran a aquelles finques "on els lloguers no superin mai l'índex de referència". L'alcaldessa ha subratllat que es tracta de la primera mesura concreta vinculada a l'índex per incentivar des del sector públic "que no hi hagi pujades abusives". Ha remarcat que es pot actuar quan hi ha "voluntat política".L'alcaldessa ha presentat les novetats en rehabilitació un dia després d'acudir el Congrés per pressionar els partits de cara a reformar la llei d'arrendaments urbans (LAU) per allargar la durada dels contractes de tres a cinc anys, i posar límits als preus a través un índex espanyol. Colau ha tornat a lamentar que Ciutadans ni el PSOE la rebessin, malgrat "l'onada especulativa que està provocant augments absolutament abusius", i ha urgit a modificar la llei perquè considera que en aquesta qüestió està en joc el futur de les ciutats.Colau ha tornat a queixar-se que "l'Ajuntament està fent tot l'esforç pressupostari" en habitatge malgrat que és sobretot la Generalitat, si bé també l'Estat, els que tenen les principals competències en aquest àmbit. Segons ella, el consistori assumeix el 80% i entre la Generalitat i l'Estat, el 20% restant. "És el món al revés. Ja n'hi ha prou", ha etzibat, i ha agregat: "Necessitem que totes les administracions assumeixin les seves responsabilitats".Dels 42,5 milions d'euros d'enguany en rehabilitació, 21,2 corresponen a la convocatòria general d'ajuts per subvencionar reformes d'edificis i instal·lació d'ascensors, a la qual hi pot optar qualsevol veí. També hi ha subvencions per reformar l'interior d'habitatges: 4 milions per a propietaris a canvi que incorporin els pisos a la Borsa de Lloguer Social i 2 per a l'arranjament d'immobles de famílies en situació de vulnerabilitat. A més, hi ha el programa de finques d'alta complexitat en els 16 barris del Pla de Barris dotat amb 15,3 milions.Colau ha insistit en el fet que fins ara les ajudes per rehabilitar "no arribaven a qui més les necessitava". En convocatòries anteriors calia que les comunitats interessades se n'assabentessin i s'encarreguessin de la paperassa, de manera que només solien recórrer-hi les més estructurades, i habitualment amb més poder adquisitiu. Per superar-ho, l'Ajuntament ha encarregat un estudi a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per detectar quines són les que necessiten una intervenció més urgent.D'aquí n'ha sorgit el programa de finques considerades d'alta complexitat i que fins ara havien quedat excloses de les ajudes. Se centra en 404 edificis de l'àmbit del Besòs, Sant Genís, el Raval, el Gòtic i els barris de la Marina. Les comunitats que estan més avançades per beneficiar-se'n són 32, com la del número 24 del carrer Portlligat que ha visitat NacióDigital . Són les que estan preparades per signar els convenis d'execució de les obres tan bon punt es publiquin les convocatòries de les subvencions.L'Ajuntament calcula que aquest 2018 podrà signar-los amb uns 70 edificis, i el programa podrà beneficiar al voltant de 2.000 famílies que viuen en uns 900 habitatges de zones on s'ha detectat que les ajudes no havien arribat mai. En aquest cas les ajudes poden arribar a ser de fins al 100%, però perquè una finca opti al programa caldrà que com a mínim el 60% dels pisos de l'edifici siguin de residència habitual, i que no estiguin okupats o buits.De les 404 finques susceptibles de beneficiar-se'n, l'Ajuntament ja n'ha visitat 225 i ha emès 158 informes positius per procedir a rebre les ajudes. Entre els que s'han descartat figuren edificis amb massa pisos okupats o buits. En el seu estudi, la UPC calcula que en les zones del Pla de Barris entre el 5% i el 10% d'edificis requereixen una rehabilitació urgent, si bé també conclou que el 60% solen estar en bones condicions.

