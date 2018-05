La CUP reclama un acord global amb JxCat i ERC que inclogui els municipis i mobilitzacions

La CUP no té previst replantejar-se les quatre abstencions de cara al pla D que plantegi Carles Puigdemont en les properes hores. Tot i això, la diputada Maria Sirvent ha explicat aquest dijous a La Xarxa que els anticapitalistes podrien virar cap al sí en cas que JxCat i ERC acceptessin obrir-se a acords en aspectes programàtics, els quals anirien més enllà de l'acció del Govern i el Parlament.D'aquesta manera, la CUP voldria acordar amb les altres formacions independentistes quina estratègia seguir per implantar la República també des dels ajuntaments, pel que fa a la mobilització popular o l'acció antirrepressiva, un fet que facilitaria el vot positiu a la nova investidura. "Més enllà de l'acció política que puguem fer dins el Parlament, la política va molt més enllà i està en la mobilització popular, es troba en els municipis...", ha defensat Sirvent.La diputada ha asseverat que "la construcció republicana no arribarà amb la delegació a uns líders concrets de la solució màgica o la confiança en la delegació al poder institucional". "Ho haurem de fer entre totes, des del carrer i des de les institucions", ha insistit, motiu pel qual reclama un acord també en aquests àmbits a JxCat i ERC, els pilars dels quals ja van desgranar dirigents d'aquesta formació dilluns en una conferència política En tot cas, pel que fa al Govern i el Parlament, les demandes principals dels anticapitalistes passen per desobeir els vetos del Tribunal Constitucional (TC) a les lleis socials i seguir legislant en favor de les polítiques socials i les classes populars, molt especialment gestionant de forma pública els sectors estratègics. "Seria un punt molt positiu i que valoraríem. No puc dir quines condicions posaríem de cara a una investidura, això ho decidiria la nostra militància", ha explicat, recordant que hauria de ser un nou consell polític qui decidís variar de l'abstenció a un altre sentit de vot.En tot cas, Sirvent no creu que la CUP virés en cas que una eventual retirada dimecres de l'euroordre contra Toni Comín -que està citat dimecres davant la justícia belga per decidir sobre l'extradició- impedís una investidura en segona ronda. "No crec que sigui un element per convocar un nou consell polític, perquè aquesta opció ja hi era en el consell polític en què vam decidir les abstencions", ha apuntat, i ha afirmat que, per ara, cap membre ni sector de la formació ha demanat reunir aquest òrgan per debatre de nou el posicionament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)