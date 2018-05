Mostres de suport al periodista de NacióDigital sancionat per un incident amb la Guàrdia Urbana de Sitges

Informar no és delicte. Demanem l'anul·lació de la sanció a un periodista de #Sitges per fer la seva feina. #LlibertatExpressió: https://t.co/h6hfbC0L01 — PDeCAT + DC Sitges (@PDCDSitges) 9 de maig de 2018

a un agent de la Policia Local per depurar possibles responsabilitats disciplinàries i comprovar si s'havia vulnerat algun dret civil en l' actuació. L'incident es va desencadenar a partir de l'arribada de deu agents per identificar els oradors de la CUP i d'ERC, que eren regidors municipals.

Un periodista deha estat sancionat pel Departament d'Interior de la Generalitat amb una multa de 601 euros arran dels incidents produïts a Sitges (Garraf) durant un acte de campanya del referèndum de l'1 d'octubre.Des que es va conèixer la notícia, diverses han estat les mostres de suport públiques al periodista Aleix Ramírez. Una d'aquestes ha arribat des de l'Ajuntament, que considera "desproporcionada la sanció" i apunta que regidors i testimonis "avalen que el comportament del periodista va ser correcte". Per últim, es posen a disposició a col·laborar en l'esclariment dels fets.Altres formacions amb representació al consistori i l'ANC de Sitges també han insistit en considerar desproporcionada l'actuació dels agents i de la sanció. Tots ells coincideixen en el fet que l'actuació de Ramírez no va ser agressiva ni desafiant i es posen a la seva disposició, a més d'exigir explicacions a l'Ajuntament sobre el procés dels esdeveniments. El PDECat, qui ostenta l'alcaldia, ha demanat l'anul·lació de la multa.Aleix Ramírez estava cobrint aquesta informació a la platja de Sant Sebastià, el 16 de setembre de 2017, quan un agent de la Guàrdia Urbana li va arrabassar per la força el telèfon mòbil amb el qual estava gravant les intervencions dels oradors. Després d'uns moments de tensió i de les mostres de disconformitat del públic present, els agents van tornar-li l'aparell.A conseqüència dels fets, l'Ajuntament va obrir un expedient informatiuLa sorpresa ha saltat set mesos després, quan resulta que és el periodista qui ha estat multat en base a un informe que des de Sitges es va trametre a la Direcció General de la Policia. La proposta de sanció del Departament no esmenta en cap moment que Aleix Ramírez era un periodista que estava fent la seva feina, tot informant d'una activitat política en plena via pública.Segons la notificació rebuda, el sancionat va cometre una infracció de resistència a l'autoritat i va mostrar una "actitud desafiant i agressiva". A més, se'l presenta com un individu que participava en una mena de manifestació. Però com que el telèfon va seguir gravant quan era en poder dels agents, es podia comprovar que el periodista es va limitar a defensar el seu dret a la informació i va demanar que se li retornés l'aparell.ha presentat un recurs contra la sanció, fonamentant-se en la improcedència de l'actuació dels agents policials de Sitges. Aquests fets van tenir un ampli ressò als mitjans de comunicació nacionals i han quedat recollits en el dossier sobre la censura informativa a Catalunya publicat per Mediacat.

