Quim Torra serà el president de la Generalitat

Els socis parlamentaris admeten, en privat, no tenir "cap pista" de l'opció escollida, per molt que la confecció del Govern ja estigui gairebé dissenyada

Elsa Artadi, durant el ple del Parlament on s'ha aprovat la reforma de la llei de Presidència Foto: Adrià Costa

Marta Pascal i Neus Munté, en un consell nacional del PDECat Foto: PDECat

"Dubto que [l’escollit] el sàpiga ningú més que Puigdemont". La frase correspon a un dels negociadors experimentats de la majoria independentista i reflecteix a la perfecció fins a quin punt Carles Puigdemont pilota -en solitari i des de fa dies- l'elecció del candidat alternatiu. Un cop descartada la investidura del president a l'exili -avortada del tot després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi suspès la reforma de la llei de la Presidència a instàncies del govern espanyol-, Puigdemont explora la fórmula per desencallar la legislatura i continuar mantenint la influència a Palau. Ho comunicarà a partir de les 20.15 hores i Quim Torra es perfila com a candidat.El perfil triat marcarà el rol que tindrà el president a l'exili -ara a Berlín, després a Brussel·les si la justícia alemanya el deixa en llibertat i el deixa sortir del país- i quin tipus de presidència de la Generalitat s'exercirà. En les hores prèvies a l'anunci de la decisió hi ha tres noms ben col·locats: Quim Torra, Josep Costa i Elsa Artadi. Tots tres formen part del cercle de confiança de Puigdemont i són dels dirigents que han compartit més trobades en petit comitè amb el president des que va recuperar la llibertat. A Junts per Catalunya (JxCat) -i també al PDECat- repeteixen que la resolució de la incògnita pertoca resoldre-la a Berlín mentre que els socis parlamentaris admeten, en privat, no tenir "cap pista" de l'opció escollida, per molt que la confecció del Govern ja estigui gairebé dissenyada i pactada amb els partits en nombroses trobades.El candidat que esculli Puigdemont marcarà el seu rol des de l'exili. Des del seu entorn han subratllat el caràcter "provisional" que hauria de tenir el nou inquilí de Palau. Empeltar de provisionalitat la presidència -fins i tot de manera formal, deixant lliure el despatx de Sant Jaume- també facilita que Puigdemont no desaparegui com a opció a mig termini, tenint en compte el líder de JxCat que es resisteix a abandonar l'opció de ser investit durant la legislatura. Artadi sempre havia estat el pla de JxCat com a alternativa al president -va guanyar projecció en la campanya electoral i sempre ha estat una figura protegida-, però Torra ha pres força en un esquema de lideratge provisional. De Torra, que va allargar la seva presència a Berlín després de la reunió del grup parlamentari del cap de setmana passat, se'n destaca el coneixement "teòric", la capacitat de conèixer la història del país, la voluntat de fer discursos "inequívocament republicans" i el compromís de "no fer ombra" al president a l'exili. "Per ell seria un servei al país", recalquen aquestes fonts. El propi Torra ha preferit la discreció en les últimes hores, pendent també d'una decisió que multiplicaria el seu protagonisme si fos l'opció triada.En el cas de Costa, dirigents que estan en contacte amb Puigdemont destaquen que s'ha convertit en un "home de la màxima confiança" jurídica i política. "Podria ser el tapat", recalquen des del PDECat, que observa amb certa distància el nomenament. Artadi, en canvi, sempre ha figurat en les travesses. Després de trencar el carnet del PDECat -una sortida de la qual mai n'ha explicat els motius en públic-, s'ha convertit en un dels noms propis del grup parlamentari de Puigdemont i és segura la seva presència al Govern, ja sigui a Palau o en una conselleria.Neus Munté, Marta Pascal i Mercè Conesa agafaven aquest vespre un vol cap a Berlín. Les ha convocades Puigdemont per traslladar-los el nom de la persona que serà el futur president de la Generalitat . Com que el desenllaç de la investidura és imminent, el líder de JxCat vol que les màximes dirigents del PDECat coneguin de primera mà la decisió que ha pres, resolta tant en solitari que algunes veus independentistes han fet paral·lelismes amb l'etapa de Jordi Pujol. La reunió amb Pascal, Munté i Conesa se celebrarà divendres.El president del Parlament, Roger Torrent, ja podrà iniciar una ronda de contactes amb els grups prèvia a la convocatòria d'un ple d'investidura. Dilluns és el dia escollit per celebrar-lo, de manera que, com que les abstencions de la CUP impedeixen la tria en primera votació, el candidat no serà escollit fins dimecres. Tot i que s'havia especulat amb l'opció d'una primera sessió diumenge, fonts de JxCat asseguren que la millor opció és dilluns. Complint aquest supòsit, divendres que ve seria la data assenyalada per a la presa de possessió i, molt possiblement, un dels primers gestos -en paral·lel a la formació de Govern- que tindrà el nou president serà viatjar a Berlín per reunir-se amb Puigdemont. El president a l'exili, sempre i quan no sigui extradit, tindrà una presència destacada al llarg de la legislatura.El degoteig de noms en les darreres setmanes ha afectat pràcticament un terç de la candidatura, que en un moment o altre han aparegut en les travesses. Des de Toni Morral, excalcalde de Cerdanyola del Vallès per ICV, fins a Laura Borràs, passant per Ferran Mascarell -ni ta sols diputat- o bé Marc Solsona, almenys una dotzena de persones han estat avaluades com a possibles presidenciables. El PDECat, que ha expressat en privat el malestar per les formes amb les quals Puigdemont ha portat tot aquest procés, fa confiança al president a l'exili i observa alleugerit com s'ha evitat -almenys si no hi ha canvis d'última hora- el perill d'anar a eleccions.

