L'executiu de Rajoy vol un compromís «públic» del nou Govern amb la llei per aixecar el 155

"Aquí no hi ha actuacions toves ni dures, sinó legals, i els partits haurien de ser respectuosos"

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha assegurat aquest dijous que la intervenció de l'autonomia a través de l'article 155 de la Constitució finalitzarà quan hi hagi un nou Govern que "es comprometi públicament" a complir la llei. En declaracions als mitjans després de mantenir una trobada amb representants de Foment del Treball, Millo ha destacat que el Senat va aprovar per una àmplia majoria les mesures del 155 i va acordar que finalitzessin quan es constituís un Govern "que compleixi amb la llei".Per tant, el 155 finalitzarà quan els nous consellers assumeixin el càrrec acatant l'Estatut i la Constitució en l'acte de presa de possessió -que estarà organitzat pel govern espanyol-, ha detallat, sense que sigui necessari cap compromís addicional.Davant del fet que Ciutadans critiqui que el govern espanyol està sent massa tou amb l'independentisme ja que hauria d'exigir més compromisos per aixecar el 155, Millo ha recordat que les mesures per intervenir l'autonomia es van aprovar al Senat i que el govern espanyol el que fa és complir amb elles."Aquí no hi ha actuacions toves ni dures, sinó legals, i els partits haurien de ser respectuosos. Si algú considera que les mesures, començant per la destitució de tot el Govern, són toves, que expliqui quina seria una mesura no tova", ha replicat Millo. També ha reivindicat que "si Catalunya avui segueix sent Espanya és gràcies al Govern del PP", i ha s'ha preguntat si Cs busca amb les seves crítiques guanyar el protagonisme que no li donen els fets.Preguntat per si el govern espanyol acceptarà que es puguin nomenar consellers a la presó o a l'exili, Millo ha assenyalat que "ja s'ha comprovat quines són les conseqüències d'actuar fora de la llei". "Cal confiar en el sentit comú, en el fet que podrem tenir un Govern format per persones que es puguin dedicar a fer la seva feina i concentrar el seu esforç en les seves funcions", ha afegit.Millo ha confiat que el Parlament pugui investir aviat un president de la Generalitat que no sigui "de palla" ni estigui al dictat de Carles Puigdemont, i ha reivindicat que la persona que investeixi el Parlament serà la que el govern espanyol considerarà com a interlocutor vàlid. "Assumirà plenament totes les competències que li confereix l'Estatut i la Constitució i serà l'interlocutor vàlid del delegat del Govern espanyol i, quan sigui el moment, del president del govern d'Espanya", ha precisat. Ha afegit que el Govern espanyol sempre ha volgut dialogar dins de la llei i que seguirà estenent la mà per "restablir el necessari diàleg institucional"."En el moment en el qual el Parlament investeixi un candidat que compleixi amb tots els requisits legals, aquella persona serà el nou representant de l'Estat a Catalunya i, per tant, el nostre interlocutor, i serà tractat amb tot el respecte que mereix el president de la Generalitat", ha detallat.També ha afegit que Catalunya necessita un Govern que governi pels 7,5 milions de catalans i no només per als independentistes, i "l'única condició que es posa és que estigui format per persones que compleixin amb tots els requisits legals".Preguntat per si es podria inhabilitar Carles Puigdemont per no haver declarat els seus béns a Hisenda, Millo ha dit que desconeix aquest assumpte però ha subratllat que "ni ell ni ningú estan per sobre de la llei". "Tots els espanyols estem obligats a complir amb Hisenda i Puigdemont no és una excepció, Hisenda vetlla per l'interès general i el bé comú", ha afegit.

