ERC impulsa amb JxCat, els comuns i la CUP la comissió d'investigació del cas Castor

El grup parlamentari d'ERC ha registrat conjuntament amb JxCat, Catalunya en Comú-Podem i la CUP una proposta de resolució de creació d'una comissió d'investigació al Parlament sobre el projecte Castor . Un cop registrada, la proposta haurà d'anar a ple i, si quedés aprovada per majoria -com es preveu, amb els avals amb què compta d'entrada-, es crearia de manera automàtica.En la proposta registrada consta com a objectiu "poder avaluar les causes, els antecedents, les incidències directes i indirectes i les possibles negligències o fins i tot actuacions doloses ocorregudes en relació al projecte Castor a Catalunya". Els grups volen que hi compareguin experts, tècnics, responsables polítics i moviments socials "per poder tenir una descripció de primera mà sobre al implantació" del Castor, analitzar els possibles danys i responsabilitats, així com sobre una "possible vulneració del principi d'interdicció d'arbitrarietat dels poders públics i de seguretat jurídica" i el cost i l'impacte mediambiental. La proposta també inclou un anàlisi de les fases de segellat i desmantellament de la plataforma.ERC va anunciar el passat 26 de març la voluntat de tirar endavant aquesta comissió, a la que finalment s'hi han sumat JxCat, els comuns i la CUP. En la presentació que van fer els diputats Lluís Salvadó i Irene Fornós, els republicans van afirmar que volien "posar llum a un projecte que ha provocat un miler de terratrèmols a les comarques de l'Ebre i al Maestrat, un projecte que costarà als ciutadans 1.300 milions". Salvadó va apuntar la indemnització a l'empresa i les negligències que haurien provocat els moviments sísmics com als dos grans temes que caldrà clarificar durant la comissió.En l'exposició de motius, els grups recorden que el projecte va ser "refusat" des d'un primer moment per molts municipis de les Terres de l'Ebre i el Maestrat i que han estat diverses les denúncies, mocions, al·legacions, queixes, preguntes i iniciatives que s'han presentat en diferents institucions sobre els "dèficits, mancances, opacitat, carències i possibles irregularitats" del projecte.Apunten també que s'han conegut informacions sobre que "no hi ha va haver un sistema transparent d'adjudicació" perquè a la pràctica va ser una "autoadjudicació". Recorden els sismes que es van produir a la zona i que van fer que finalment s'ordenés l'aturada de l'activitat al magatzem de gas. Els signants també fan referència a la indemnització de 1.350,7 milions acordada per a l'empresa que es pagaria pels consumidors a través del rebut del gas -que més tard ha estat anul·lada pel Tribunal Constitucional (TC)-, així com el cost que té la fase d'hibernació en que es troba la plataforma.

Proposta de creació de la comissió d'investigació del cas Castor by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)