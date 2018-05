La regressió de drets civils i llibertats: l'últim mal d'Europa

El diputat Ernest Maragall i l’advocada penalista Anaïs Franquesa -directora de Litigi d’Irídia, Centre per la Defensa dels Drets Humans- reflexionen aquest dijous a Barcelona sobre la regressió de drets civils i llibertats a Europa, amb especial atenció al cas de l’estat espanyol. La conversa servirà de presentació del número 31 de la revista Eines, editada per la Fundació Josep Irla , que ha dedicat un monogràfic a la qüestió, titulat "Els drets civils sota amenaça".En la publicació, que té com a fil conductor les reflexions sobre retrocessos en matèria de drets i llibertats, hi participa el conseller Raül Romeva, que aprofundeix en una mirada europea. Romeva, empresonat a Estremera, escriu sobre el moment de la Unió Europea i insta els estats a "reinventar" aquest espai comú per "garantir l’exercici dels drets i les llibertats que li donen sentit". En l’últim número d’Eines també es posa el focus en casos particulars al continent, com el d’Hongria, i es desgranen debats sobre la llibertat d'expressió, els conceptes de privacitat i vigilància en l'era digital, i el binomi seguretat i llibertat.La peça central de la publicació és la conversa entre Maragall i Franquesa. En l’entrevista conduïda per Maragall, l’advocada sosté que "una societat segura és aquella en què qualsevol persona és lliure d’exercir els seus drets i llibertats a tot arreu". "La regressió en drets i llibertats de manifestació, d’expressió i d’informació van relacionades amb la incomoditat que suposa qüestionar el pensament únic neoliberal", assegura Franquesa.Maragall argumenta en la conversa publicada per Eines que l’acceptació de “la renúncia a la llibertat i a la privacitat en nom de la seguretat és detestable". Pensant en els darrers episodis viscuts a l’estat espanyol, Franquesa subratlla que "la legislació contra el discurs d’odi sempre s’acaba utilitzant per criminalitzar la dissidència". El diputat i l’advocada reproduiran les reflexions aquest dijous en l’acte de presentació de la revista al Harlem Jazz Club de Barcelona (19.00 hores).

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)