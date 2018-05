L'advocat de Puigdemont, «absolutament optimista» amb el delicte de rebel·lió

L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, s'ha mostrat "absolutament optimista" que la justícia alemanya no acceptarà el delicte de rebel·lió i "moderadament optimista" perquè tampoc ho faci amb el de malversació. "A mesura que han anat avançant els dies, he estat cada vegada més optimista, però no vull mai oblidar que a l'altra banda l'adversari és molt poderós" i que "no es pot menystenir", ha assenyalat l'advocat en declaracions a RAC1.Sobre la resolució de la justícia alemanya respecte l'euroordre, Cuevillas ha pronosticat que hi haurà una decisió "abans de l'estiu", concretament entre finals de maig i mitjans de juny, i que la justícia alemanya es pronunciarà a la vegada sobre els dos delictes.No obstant això, ha deixat clar que és una "estimació personal" ja que per ara la defensa de Puigdemont no disposa de dades oficials i "la justícia no para d'enviar papers" als requeriments d'Alemanya. Un cop conclòs aquest procés, ha explicat, la defensa podrà fer les seves aportacions i disposaran d'un calendari més clar.Jaume Alonso-Cuevillas ha qualificat aquest procés de "disbarat" i sobre la possibilitat que Llarena rebaixi de rebel·lió a conspiració per la rebel·lió ha afegit que un cop dictat el processament serà el fiscal qui faci les seves acusacions. "No es pot apartar dels subjectes i els fets però si pot qualificar diferent els fets", ha remarcat.

