La millor escola catalana de l'any té més del 97% d'alumnes de famílies immigrades

La capacitat de la comunitat educativa de l'Escola Mare de Déu de Montserrat de Terrassa per aconseguir l'èxit escolar dels alumnes en un context socioeconòmic precari ha estat la raó clau per rebre el Premi Ensenyament, que la reconeix com la millor escola catalana de l'any. L'escola es troba en el barri terrassenc de Montserrat, un barri amb un alt índex de població nouvinguda, en concret el 97% d'alumnes són de famílies immigrades, la majoria del Marroc.



El curs 200-2001 professorat i famílies van decidir transformar l'escola en una Comunitat d'aprenentatge per convertirla en un espai de participació entre les famílies, els veïns i els alumnes amb l'objectiu de construir una educació més transversal. D'aquesta manera, a banda del professorat a classe també hi participen familiars o voluntaris. Hi ha un adult per cada 5 nens, entre professors, tutors i voluntaris. I això els permet dividir la classe en petits grups i crear vincles més forts dins i fora de l'aula.