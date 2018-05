«La poesia ens és més necessària que mai»: Barcelona Poesia omple la ciutat de versos

Maria Cabrera, premi Carles Riba 2016 Foto: ACN

És mes de maig i això vol dir que la poesia omple Barcelona i la fa partícip de diverses manifestacions, recitals, performances, maneres de dir i accents. En concret, una setmana on la lírica agafa el protagonisme d'una ciutat que bull de versos, de poetes i de troballes, amb la vint-i-unena edició de Barcelona Poesia , el festival que omple la capital catalana de versos, de poetes i de reivindicació del 10 al 16 de juliol. "Versos i més versos, perquè la poesia, avui més que mai, ens és necessària", com diuen Mireia Calafell i Àngels Gregori, directores.Seran 107 participants i 28 activitats gratuïtes en catorze espais diferents, unes xifres que donen gruix a un certamen que "vol reivindicar la llibertat d’expressió", en un recorregut que anirà del solemne lliurament del premis dels Jocs Florals , que enguany ha recaigut en el mallorquí Hilari de Cara per Quaderns del port, a la també solemne Nit del Palau de la Música , amb la participació de Maria Cabrera, Marta Ana Diz, Hollie McNish, Adam Zagajewski i Najwan Darwish, i la participació de la ballarina Marina Mascarell.La programació és tot un luxe, de dalt a baix, amb propostes eclèctiques i que mostren la vivesa i diversitat del fet poètic, amb noms internacionals de primera (Raúl Zurita, Ben Brooks, Yolanda Castaño, Sasha Dugdale, Nuno Júdice, Erika Martínez, Mircea Cărtărescu, Lalo Barrubia, Ángelo Néstore), amb noms de casa que demostren que el català és llengua de poetes (Biel Mesquida, Jaume Pont, Antònia Vicens, Josep Pedrals o Guim Valls, entre molts d’altres). I sense oblidar els homenatges a Montserrat Abelló, Josep Palau i Fabre, Carles Santos i a entitats com l’AELC, que commemora els seus quaranta anys d'activitat.

