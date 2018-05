La militància del PDECat tria candidat a Barcelona amb la incògnita de la confluència sobiranista

Carles Agustí, candidat a les primàries del PDECat a Barcelona Foto: Adrià Costa

Jordi Graupera durant la conferència que va fer al març Foto: ACN

El desenllaç de la investidura està deixant en segon terme un dels processos interns més esperats al PDECat: la tria del candidat a Barcelona per a les eleccions municipals del 2019. Els associats han d'escollir, a partir d'aquest divendres, entre Neus Munté Carles Agustí . La favorita és Munté, exconsellera de la Presidència, mentre que Agustí s'ha presentat amb un projecte renovador i molt vinculat a la marca de Junts per Catalunya (JxCat) liderada per Carles Puigdemont. El vencedor haurà d'afrontar la segona fase del procés intern del PDECat, en el qual el partit haurà d'explorar una hipotètica candidatura unitària amb ERC i la plataforma de Jordi Graupera.Durant la campanya interna, els dos aspirants han apostat per confluir amb altres forces sobiranistes o, si més no, per bastir una candidatura que vagi més enllà de les sigles del partit. Munté i Agustí tenen previst parlar aviat amb Alfred Bosch, cap de files dels republicans a l'Ajuntament i ja escollit candidat d'ERC, per tal d'explorar una fórmula conjunta que, de moment, no els convenç. Fonts consultades perassenyalen que el PDECat estaria disposat a fer una llista en la qual els republicans escollissin un cap de cartell de consens, tot i que no ha arrencat cap negociació.Tant Munté com Agustí, en entrevistes publicades en aquest diari, han apostat per una fórmula a l'estil "Junts per Barcelona", que Puigdemont vol replicar arreu del territori. Fins i tot s'ha posat en contacte amb dirigents locals de tot el país per demanar-los encapçalar candidatures, en alguns casos sense tenir en compte el PDECat, segons assenyalen fonts del partit. En el cas de Barcelona, els mateixos responsables consultats ressalten que no es pot descartar que Ferran Mascarell, exconseller de Cultura i promotor d'un manifest que es presentarà el 22 de maig a l'Ateneu , acabi sent el cap de cartell d'una llista que vagi més enllà de les sigles nacionalistes.Mentrestant, però, la militància del PDECat es pronunciarà fins dissabte sobre la idoneïtat de Munté i Agustí, ja sigui físicament o de manera telemàtica. L'exconselleria ha exhibit experiència en la gestió i en el món sindical davant la militància, mentre que el responsable de govern obert de la Diputació de Barcelona ha llançat propostes com situar al Born un memorial de l'1-O o bé una reforma integral del zoo. Agustí, a banda, ha alertat del risc que un sobiranisme dividit propiciï l'arribada de "l'extrema dreta de Manuel Valls i Ciutadans" a l'alcaldia gràcies a un consistori fragmentat.Jordi Graupera, impulsor de les primàries obertes del sobiranisme, ja compta amb 30.000 signatures i ha reforçat l'estructura per tal de posar-les en pràctica. No descarta presentar una candidatura en solitari en cas que els partits independentistes no vulguin participar-hi, però la prioritat és aglutinar representants de tot el sobiranisme per tal d'aconseguir formar una llista unitària -sense la CUP, això sí-. Agustí ha mantingut contactes amb Graupera, que compta amb el suport explícit de Demòcrates de Catalunya, formació que va deixar el grup format per CiU a l'Ajuntament.A partir de dissabte, qui surti escollit a les primàries del PDECat haurà de gestionar un panorama complex. Primer haurà d'obrir converses amb els representants de la resta de moviments sobiranistes i, en cas que no se'n surti, haurà de bastir un projecte a un any vista pensat per combatre Ada Colau i contrarestar l'auge de Ciutadans. Barcelona serà, més que mai, l'epicentre de les eleccions municipals a Catalunya.

