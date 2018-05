Viggo Mortensen es fa soci d'Òmnium Cultural

La família d'@omnium cada dia és més gran i, des d'avui, tenim l'honor de comptar amb el suport de l'actor Viggo Mortensen com a nou soci. Gràcies per ser-hi, Viggo! 🙌



Avui ja som 115.000 socis! Si encara no ho ets, suma-t'hi ➡️ https://t.co/C6nNXCayD6 pic.twitter.com/WBytEJZ60S — Òmnium Cultural (@omnium) 10 de maig de 2018

L'actor nord-americà Viggo Mortensen s'ha fet soci d'Òmnium Cultural, tal com n'ha informat la mateixa entitat en una piulada aquest dijous al matí. "La família d'Òmnium cada dia és més gran, i des d'avui, tenim l'honor de comptar amb el suport de l'actor Viggo Mortensen com a nou soci", apunten a Twitter, tot agraint-li el gest: "Gràcies per ser-hi, Viggo!".Òmnium ha aprofitat per comunicar, a part d'aquest nou soci, que ha participat a la trilogia d'El senyor del anells o 28 dies, entre moltes altres, que ha arribat als 115.000 socis. “És un honor que donis suport a l’entitat que treballa per la cultura, la llengua i els drets civils a Catalunya”, han afegit a la postal que acompanya la piulada.

