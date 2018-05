Mor Josep Maixenchs, fundador de l'ESCAC i Creu de Sant Jordi 2012

Amb gran tristesa comuniquem la mort de Josep Maixenchs, fundador de l'ESCAC i Creu de Sant Jordi 2012. Descansi en pau.



Con mucha tristeza comunicamos la muerte de Josep Maixenchs, fundador de ESCAC y Creu de Sant Jordi 2012. Descanse en paz. — ESCAC (@escac) 10 de maig de 2018

Josep Maixenchs, productor i fundador de l' Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) i Creu de Sant Jordi 2012, ha mort avui, segons ha explicat la mateixa ESCAC en un tuit.Maixenchs va néixer a Terrassa el 1943. Era doctor en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, diplomat en Història i Estètica de la Cinematografia per la Universitat de Valladolid i en Semiologia de la Imatge Audiovisual per Centre Internacional d’Arts Escèniques i de la Comunicació Social de Roma.Maixenchs dirigia des de fa més de quinze anys l'ESCAC), centre que va crear el 1994 i des del que es dedica a la difusió del cinema a través de l’ensenyament i de la participació en diversos festivals. Ha produït nombrosos curtmetratges amb Escándalo Films, la productora creada per l’ESCAC per fer de pont entre el món acadèmic i el professional. És també productor del llargmetratge Andrea, dirigit per Hermann Bonnín i Sergi Casamitjana (1996).La seva labor ha estat guardonada amb el Premi Homenots concedit pels productors catalans en reconeixement a la seva tasca de formació en cinema (2002); el Premi González-Sinde de l’Acadèmia de les Arts i de les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya (2005); el Premi Prisma d’Honor de l’Associació Espanyola d’Autors d’Obres Fotogràfiques Cinematogràfiques (2009); el premi Maria Honorífica del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya - Sitges 2010 en reconeixement a la seva carrera; i el premi Borau i Medalla d’or de la ciutat de Terrassa per la seva aportació al cinema i a la difusió de la ciutat arreu del món.

