Rescaten un cabrit que havia quedat atrapat a la central de Talarn

Un bomber intenta atrapar l’animal en el moment del rescat. Foto: Pallars Digital

Un bomber sosté en braços el cabrit un cop rescatat del canal. Foto: Pallars Digital

Els animals s’estan desorientant al Pallars. Si la passada setmana us explicàvem que un gos va haver de ser rescatat en helicòpter en quedar aïllat en una tartera a Tavascan, aquest dimarts li ha tocat viure una experiència similar a un petit cabrit pallarès.Els Bombers el van haver de rescatar, aquest dimarts a la tarda, en quedar atrapat al canal de desembassament de la Central de Talarn. L’animal hi va caure de forma accidental al voltant de les 6 de la tarda. Un cop dins, no hi podia sortir de cap manera. Davant l’avís del ramader, els Bombers van extreure el cabrit al cap d’una hora de rescat per ser retornat al seu propietari.

