Txarango farà un concert a Osona en solidaritat amb els treballadors de les càrnies

Durant la roda de premsa de presentació. Foto: Josep M. Montaner

Txarango farà un concert en solidaritat amb els treballadors de la indústria càrnia a Santa Eugènia de Berga (Osona). Precisament en el polígon industrial d'aquest municipi hi ha l'escorxador Le Porc Gourmet que ha trencat amb dues de les cooperatives que fins ara tenia subcontractades (Taic i Clavial) i ha obligat els treballadors a canviar en d'altres. Molts empleats s'han quedat al carrer per no voler fer aquest canvi, ja que denunciaven que les condicions laborals encara són més precàries.La lluita contra les falses cooperatives va esclatar amb la vaga a l'escorxador Esfosa de Vic i es va escampar com una taca d'oli. Ara la cultura també s'afegeix a la reivindicació. El concert serà el proper 16 de juny a l'antic camp de futbol del municipi, molt a prop de la zona industrial i de l'escorxador Le Porc Gourmet. Tremendu, Resililència i PD Ratlles també formen part del cartell.El preu de les entrades és de 12 euros i ja estan disponibles al seu web . Els beneficis aniran a parar als treballadors acomiadats per aquestes empreses. L'aforament és d'unes 2.500 persones. A més de l'Ajuntament, Càrnies en Lluita i els grups, també hi participen moltes entitats del poble, com els Tonis, els geganters, l'ANC, Càritas o Osona contra el Càncer.Des de Càrnies en Lluita, Ferran Domènech (també membre de Resiliència) explicava que hi ha represaliats per l'empresa, "treballadors al carrer sense atur ni prestacions". Per això ho ha qualificat "d'emergència social".També afegia que el concert està dirigit al jovent d'Osona perquè "és la punta de la llança de la lluita contra la precarietat laboral". "Sense el nostre suport no es pot aguantar", ha dit el portaveu, remarcant que és una lluita bidireccional: "no només els ajudem a ells, també ens ajuden en aquesta lluita".Des de Txarango, Àlex Pujols, integrant del grup i veí del municipi, ha remarcat que a mesura que es va fer gran el seu projecte musical van poder ser un altaveu. "L'hem d'utilitzar amb responsabilitat i com a eina de transformació", deia Pujols, reconeixent que aquesta problemàtica en concret "ve de lluny i ja coneixia personalment".En aquest sentit, el baixista de Txarango explicava que el grup està constituït com una cooperativa i que s'utilitzi aquesta forma de manera precària, "encara és un motiu més per fer aquest concert". Dani Rifà, de Tremendu, ha apuntat que així afegeixen "el granet de sorra" des de la cultura. "A lluitar, cantant i ballant!", ha conclòs.Santa Eugènia és un dels pocs pobles que no havia tocat la banda i d'on precisament és veí un dels seus integrants. Aquest també ha estat un motiu més per la programació d'aquest concert. "Pel municipi és una gran moguda", explicava l'alcaldessa de Santa Eugènia, Anna Franquesa, mentre remarcava la importància del concert. "S'obre la porta a què la gent del poble i Osona puguin venir i ser solidaris amb una causa que ens afecta diàriament"."És un orgull que vinguin i a més a fer un concert reivindicatiu", deia l'alcaldessa. També ha lloat el fet que es pugui portar a terme aquest acte de llibertat d'expressió i "reivindicar les injustícies a partir de la música i la festa". Precisament Franquesa ha remarcat l'agraïment als grups que no tenen i por i no s'arronsen quan des de l'administració s'està vivint repressió i amb presos polítics.L'alcaldessa també remarcava que s'ha de seguir denunciant les falses cooperatives i "que deixin d'existir d'una vegada per totes". En aquest sentit, apuntava que davant la Inspecció de Treball a Le Porc Gourmet era un moment d'impàs per veure com s'acabava resolent tot.Per la seva banda, Montse Castañé, de Càrnies en Lluita, apuntava que s'ha de seguir lluitant i que aquest concert és "una injecció" pels treballadors acomiadats, que "són dignes i exemples de lluita per la classe treballadora del país". "Inspecció està fent la seva feina i pensem que guanyarem", ha dit Castañé. De moment, "anem fent camí i encara ens queda molt per recórrer", ha conclòs l'alcaldessa.

