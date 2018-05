Rivera desafia de nou Rajoy, ara en una llei de protocol no escrita

Continua la guerra oberta entre el PP i Ciutadans. Aquesta setmana vam conèixer les noves dades de CIS, les quals, malgrat una forta pujada, la formació d'Albert Rivera encara no aconsegueix superar la de Mariano Rajoy. Però el líder de la formació taronja segueix amb la seva campanya cap a la Moncloa i aquest dimecres van tenir una forta picabaralla al Congrés dels Diputats I un nou episodi tindrà lloc aquest matí. Una llei no escrita i de protocol a la política espanyola és que, quan el president del govern concedeix una entrevista, és de mala educació contraprogramar-lo. I això és el que ha fet Rivera. Susana Griso entrevista aquest matí Mariano Rajoy al programa Espejo Público d'Antena 3, mentre que Rivera serà el convidat a El programa de Ana Rosa.Així doncs, fins i tot aquí Albert Rivera no dubta a fer servir els mitjans que té a l'abast per anar fent camí cap a la presidència del govern espanyol.

